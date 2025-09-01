Kunden von Aldi, Lidl und Co. im Symbol-Dschungel – dabei müssen sie nur DARAUF achten

Lidl in Großbritannien stößt mit einer Neuerung vor: Auf Produkten finden Kunden nun ein ganz neues Logo! Die neue Kennzeichnung „Live Well“ wurde für die Eigenmarkenprodukte eingeführt, die den Kunden helfen soll, gesunde Lebensmittel zu erkennen.

Viele Fragen sich jetzt sicher: Muss das sein? Immerhin gibt es genügend andere Zeichen, Codes und Siegel auf den Verpackungen von Lebensmitteln bei Aldi, Lidl und Co. Aber keine Sorgen, wir haben einmal für dich die wichtigsten Logos auf Verpackungen aufgedröselt und zusammengefasst!

Diese Logos sind vorgeschrieben

Neben gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnungen gibt es auch eine Vielzahl an Symbolen oder Logos, die freiwillig sind. Fangen wir doch mal mit den Must-haves an! Innerhalb der EU gilt seit dem 13. Dezember 2014 die Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV). Darin enthalten sind einheitliche Standards für die Mindestinformationen, die auf Lebensmittelverpackungen bei Aldi, Lidl und Co. angegeben werden müssen. Dazu gehören Pflichtangaben zum Produkt selbst (Name, Inhaltsstoffe, Nährwerte, MHD) sowie Symbole für die Entsorgung und die Materialkennzeichnung für die Recyclingfähigkeit.

Auch das Identitätskennzeichen ist eine Pflichtkennzeichnung von Produkten bei Aldi, Lidl und Co. Das betrifft vor allem verpackte tierische Lebensmittel – also Produkte wie Fleisch, Milch, Ei und Fisch. Damit kann die Lebensmittelüberwachung die Produkte bis zum Hersteller zurückverfolgen. Vielen ist sicher auch schon mal das grüne Logo mit dem weißen Blatt bestehend aus Sternen aufgefallen. Seit dem 1. Juli 2010 müssen alle verpackten Bioprodukte, die innerhalb der EU hergestellt werden, dieses Zeichen tragen.

Bio-Siegel und V-Label – Überblick verloren?

Im Bio-Bereich gibt es jedoch ein Label, dass es schon seit 2001 auf die Verpackungen geschafft hat. Das sechseckige deutsche Bio-Siegel ist jedoch eine freiwillige Kennzeichnung. Da in Deutschland das deutsche Bio-Siegel bei Verbrauchern sehr bekannt ist, wird es häufig gemeinsam mit dem europäischen Logo verwendet. Auch ein anderes Symbol ist auf vielen Lebensmittel zu sehen: das einheitliche Logo „Ohne Gentechnik“. Dieses ist seit August 2009 eine freiwillige Angabe und wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft initiiert.

Gerade in der heutigen Zeit, wo viele Menschen sich vegan oder vegetarisch ernähren, ist das bekannte, gelbe V-Label ein fester Bestandteil vieler Fleischalternativen oder anderen tierfreien Produkten. Ob es sich hierbei jedoch um ein vegetarisches oder veganes Produkt handelt, wird direkt unter dem Logo aufgeführt.

DLG-Symbol auf Aldi-Produkten – aber wofür?

Wer hat sich nicht schon immer mal gefragt, wofür der goldene Kreis mit den Buchstaben DLG steht? Wir haben da für dich die Antwort! Dies ist nämlich eine Auszeichnung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft – vergeben werden dabei Bronze-, Silber- und Gold-Siegel. Bewertet werden die Produkte vor allem in den Kategorien Geschmack, Geruch, Aussehen und Konsistenz. Für Hersteller ist die Kennzeichnung freiwillig.

Auch das blaue Zeichen mit dem Pfeil in Halbkreisform und den Buchstaben QS finden Verbraucher auf einigen Produkten von Aldi, Lidl und Co. Hierbei handelt es sich vor allem um die kontrollierte Qualitätssicherung frischer Lebensmittel – etwa in Sachen Hygiene. So macht es Vorgaben zur Tierhaltung und den Futtermitteln und erfordert eine rückverfolgbare Lieferkette vom Landwirt bis zum Produkt. Das QS-Label ist daher vielmehr eher ein Prüfzeichen als ein Qualitätssiegel.