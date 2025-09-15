Lidl versucht alles – trotzdem stürmen Kunden reihenweise zu Aldi

Sie sind DIE Platzhirsche auf dem deutschen Discountermarkt: Aldi und Lidl. Über 7.000 Filialen betreiben beide Unternehmen zusammengerechnet in Deutschland – und versorgen täglich Millionen von Kunden mit Lebensmitteln und anderen Produkten des täglichen Gebrauchs.

Doch wer genießt das höchste Ansehen bei seiner Kundschaft? Aldi Nord, Aldi Süd oder vielleicht doch Lidl? Der aktuelle Kundenmonitor 2025 – erstellt von der ServiceBarometer AG – hat knapp 29.000 Menschen ab 16 Jahren u.a. darum gebeten, deutsche Discounter auf mehrere Aspekte hin zu bewerten. Das Fazit ist eindeutig.

Lidl kann Aldi-Dominanz nicht brechen

Die befragten Kunden konnten ihre Zufriedenheit mit den großen deutschen Discountern auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (unzufrieden) bewerten. Aldi Nord, Aldi Süd und Lidl landen dabei zwar allesamt in den Top 3, unterscheiden sich in ihrer durchschnittlichen Bewertung gerademal um 0,03 Punkte – doch der Teufel steckt hier im Detail.

Die Ergebnisse des Rankings:

Platz 1: Aldi Süd (1,96)

Aldi Süd (1,96) Platz 2: Lidl (1,98)

Lidl (1,98) Platz 3: Aldi Nord (1,99)

Denn wenn man die Zahlen mit der Erhebung aus dem Vorjahr vergleicht, lag Lidl damals bei 2,05 – und Aldi bei 1,95. Heißt übersetzt: Lidl hat seine Durchschnittswertung seit letztem Jahr zwar um satte 0,07 aufgebessert – doch das reicht noch immer nicht, um Aldi Süd einzuholen, obwohl sich dessen Wert sogar um 0,01 verschlechtert hat. Der Zuspruch der Kunden ist offenbar einfach zu groß.

Wo kann sich Lidl durchsetzen?

Das zeigt sich auch, wenn man die detaillierte Auflistung der einzelnen Bewertungskategorien des Kundenmonitors 2025 analysiert. In Sachen Image ist Aldi Süd Spitzenreiter in den Kategorien „Sympathie“, „Vertrauen“ und „Guter Ruf“ – dafür punktet Lidl bei „Nachhaltigkeit“ und „Zeitgemäße Lösungen zur Digitalisierung“.

Besonders deutlich werden die unterschiedlichen Kundenbewertungen jedoch beim Blick ins Sortiment. Bei der generellen Auswahl an frischen Lebensmitteln sowie bei der Qualität von Fleisch, Obst und Gemüse kann sich Lidl auszeichnen – ansonsten gewinnt Aldi Süd in quasi jeder anderen relevanten Rubrik.

Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl bei Bioprodukten, Eigenmarken und Markenprodukten, Schnelligkeit an der Kasse, Non-Food-Artikel, Übersichtlichkeit, Marktgestaltung, regionale Produkte – Aldi Süd erhält im Schnitt stets die beste Kundenwertung in allen genannten Kategorien.

Doch wer weiß? Lidl hat ja im Vergleich zum Vorjahr bereits stark zugelegt. Vielleicht reicht ein weiteres starkes Jahr, um im Kundenmonitor 2026 die Dominanz von Aldi Süd zu brechen.