Lidl, Aldi und Co. drehen an der Preisschraube – Kunden fallen vom Glauben ab

Lange Zeit kannten die Preise bei Lidl, Aldi und Co. nur eine Richtung: Sie gingen nach oben. Für viele Verbraucher wurde der Gang in den Supermarkt oder den Discounter deswegen zur Tortur. Und auch jetzt wird wieder an der Preisschraube gedreht.

Allerdings in anderer Richtung: Viele Lebensmittel bei Lidl, Aldi und Co. werden günstiger! Allmählich scheint also eine Wendung in Sicht zu sein. Kunden dürften beim Blick in die Regale vom Glauben abfallen.

Lidl, Aldi und Co.: Vor allem tierische Produkte sind günstiger

Wie das Online-Portal „inFranken.de“ berichtet, sind im August die Preise für landwirtschaftliche Produkte wie beispielsweise Getreide oder Milch auf der Erzeugerebene weiter heruntergegangen. Wie das Statistische Bundesamt bekannt gab, waren die Preise bei sämtlichen Produkten rund 5,6 Prozent niedriger als noch im Jahr davor.

Im Vergleich zum Juli sank der Preis allerdings nur um 0,1 Prozent. Vor allem tierische Produkte waren mit einem Rückgang von 8,3 Prozent günstiger als noch im Vorjahr. „Der Preisverfall für landwirtschaftliche Produkte sorgt für einen Preiskampf der Händler“, sagte Handelsexpertin Stefani Staeck von der Prospekt-App KaufDA gegenüber der „Bild“.

Lidl, Aldi und Co.: SIE wollen jetzt nachziehen

Vor allem Discounter reagierten sofort – und haben ihre Preise für mehrere Produkte inzwischen angepasst. Bei Aldi sind zum Beispiel Mehl, Hähnchenfleisch und Tomaten-Produkte bis zu 17 Prozent günstiger zu kriegen. Und auch Marmelade soll bald günstiger werden. Bei Lidl wurden vor allem Milchprodukte billiger. Käse gibt es dort jetzt für satte 20 Prozent weniger!

Und Rewe, Netto, Kaufland und Edeka wollen jetzt nachziehen, wie die „Bild“ auf Nachfrage erfuhr. Experten rechnen damit, dass vor allem tierische Produkte – besonders Milch-Produkte – und Brot demnächst sogar noch günstiger werden. Das sind doch gute Nachrichten für alle Verbraucher!