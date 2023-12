Lidl, Aldi und Co.: Kassiererin greift in Schlange ein – Kundin geht auf die Barrikaden

Wenn wir bei Lidl, Aldi und Co. einkaufen gehen, hat jeder von uns seine festen Routinen und Abläufe. So ist es beispielsweise keine ungewöhnliche Situation an der Kasse, wenn eine Person mit einem größeren Einkauf eine andere Person mit nur drei Sachen vorlässt. Oftmals kommt es auch vor, dass die Person mit den wenigen Sachen fragt, ob sie vorgelassen werden kann. Eine alltägliche Situation, die auf dem ersten Blick nicht ungewöhnlich erscheint.

Einer Kassiererin ist eine ähnliche Situation wie diese passiert, als sie in die Schlange an der Supermarktkasse eingriff. Dass eine Kundin darüber so verärgert war, hätte sie nicht gedacht. Im Internet fragte sie daraufhin nach Meinungen.

Lidl, Aldi und Co.: Kassiererin änderte die Reihenfolge an der Kasse

„BIDA“ ist eine Abkürzung, die vielen von uns wohl nicht geläufig ist, den Nutzern der Plattform „Reddit“ jedoch schon. Die Abkürzung steht für „Bin ich das Arschloch“. Das ist der Name einer Community, bei dem die User fragen, ob sie richtig gehandelt haben oder eben nicht. Das hat auch eine Supermarkt-Kassiererin gemacht, und so einige Antworten bekommen. Sie berichtete von einer Situation, die ihr passiert war:

„Ich saß an der Kasse, an der zu dem Zeitpunkt keine Kunden anstanden. Nach einer Weile kam dann mal wieder eine Kundin und fing an, ihre Einkäufe auf das Band zu legen. Da sie sehr viele Sachen im Wagen hatte, dauerte das ganze recht lange. Noch bevor sie fertig war, stellte sich hinter ihr eine weitere Kundin, mit deutlich kleinerem Einkauf, an. Diese fragte mich dann, ob sie vor kann. Ich bejahte. […] Doch Kundin 1 fing an zu protestieren. Sie bestand darauf, dass sie gefragt werden müsse, ob jemand hinter ihr vor kann und meinte, dass ich das nicht zu entscheiden hätte, wen ich zuerst abkassiere.“

Die Kassiererin bat die Community um ihre Meinung. Darf eine Kassiererin Kunden vor holen, wenn die Schlange an der Kasse von Lidl, Aldi und Co. dadurch kleiner gehalten werden kann? Über 200 Kommentare sammelten sich unter dieser Story, mit einer eindeutigen Tendenz.

„Ist nicht deine Aufgabe“

Die Mehrheit stimmte ab: Die Supermarktkassiererin hätte falsch gehandelt. „Es ist eine Schlange. Kunden werden in Reihenfolge abgearbeitet“, kommentiert ein User. Weitere Kommentare lauten:

„Ist nicht deine Aufgabe, die Schlange zu regeln. Es ist arschig, über den Kopf der anderen Person zu entscheiden.“

„Wer zu erst kommt, zahlt zuerst, alle Änderungen in der Reihenfolge der Schlange haben die Kund*innen unter sich selbst auszumachen.“

„Du hättest einfach Kundin 1 fragen müssen, ob es für sie ok wäre, aber so … da hätte ich mich auch übergangen gefühlt“

Jedoch sind auch 38 Prozent der User auf der Seite der Kassiererin. „Es hat niemand einen Nachteil erlitten, du hast schnell reagiert und warst effizient. Im Interesse aller Kunden. Ich verstehe das Problem nicht“, bringt ein Nutzer die Gegenposition auf den Punkt. Die Meinungen der Kunden von Lidl, Aldi und Co. könnten in dieser Situation also nicht unterschiedlicher sein.