Lidl und Aldi: Kunden aufgepasst! Studie mit erschreckendem Ergebnis – Grundnahrungsmittel enthält DAS

Was eine Studie jetzt herausgefunden hat, dürfte vielen Lidl- und Aldi-Kunden so gar nicht schmecken.

Fleisch gehört zu dem absoluten Grundnahrungsmittel vieler Deutscher. Doch was jetzt in einem Labor-Test herausgekommen ist, ist wirklich beunruhigend. Im Fokus stehen dabei Produkte, die bei Aldi und Lidl verkauft werden.

Aldi und Lidl: Erschreckend, was bei einer Studie herausgekommen ist (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Westend61

Aldi und Lidl: Studie offenbart Erschreckendes

Die Deutsche Umwelthilfe hat ein Schreiben veröffentlicht, in welchem die Resultate eines Labortests offenbart werden. Und diese Tests an 62 Käufen zeigen: Jede dritte beziehungsweise vierte Putenfleisch-Stichprobe aus Massentierhaltung ist mit antibiotikaresistenten Keimen befallen!

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Die Deutsche Umwelthilfe hat insgesamt 62 Putenfleischproben in verschiedenen Orten in Deutschland gekauft – jeweils 31 in Lidl-Filialen und 31 in Aldi-Filialen. Diese wurden in einem Labor unter die Lupe genommen. Das Fleisch war jeweils mit Haltungsstufe 2 (Stallhaltung Plus) ausgewiesen.

Aldi und Lidl: Putenfleisch enthält zu viel antibiotikaresistente Keime

Das unglaubliche Ergebnis: Jede dritte Putenfleischprobe von Lidl und jede vierte Putenfleischprobe von Aldi wiesen antibiotikaresistente Keime auf! 8 von 31 Lidl-Putenfleischproben sollen zudem gefährliche Keime aufgewiesen haben, die sogar Reserve-Antibiotika ausschalten können. Diese werden im Notfall eingesetzt, wenn einfache Antibiotika nicht mehr wirken.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

Doch warum sind antibiotikaresistente Keime auf Fleisch eigentlich so gefährlich? Laut der Deutschen Umwelthilfe infizieren sich in Europa über 670.000 Menschen jedes Jahr mit solchen Keimen – 33.000 Menschen sterben sogar daran. Weltweit werden jährlich über 700.000 Todesopfer gezählt, weil Antibiotika nicht mehr wirken. Jeder Antibiotikaeinsatz kann zur Entwicklung von antibiotikaresistenten Keimen führen, die mit dem Fleisch verbreitet werden.

Aldi und Lidl: Wird bald alles besser?

Diesbezüglich soll schon bald bei den Discountern und Supermärkten ein Umdenken stattfinden. Im Juni kündigte Aldi in einer großen Pressekonferenz an, Billig-Fleisch aus seinem Sortiment verbannen zu wollen. Zu dem Artikel kommst du hier. (cf)