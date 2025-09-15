Irrglaube von Lidl, Aldi und Co. – Kundin deckt Preis-Hammer auf

Wenn es ums Einkaufen geht, hat jeder Kunde seine ganz persönlichen Vorlieben: Manche kaufen mehrmals die Woche ein, manche machen einen Großeinkauf. Manche Einkäufer gehen lieber zu Lidl, während andere Edeka bevorzugen. Oft spielt dabei auch der Preis eine große Rolle, schließlich sind Discounter wie Lidl oder Aldi billiger als Supermärkte wie Edeka oder Rewe – oder nicht?

Ein Preisvergleich deckt nun die Wahrheit auf und zeigt, dass Discounter gar nicht unbedingt billiger als Supermärkte sein müssen!

Preis-Hammer bei Lidl, Aldi und Co.

Das Nachrichtenportal „Ruhr24“ hat Lidl, Edeka und Rewe einem Preisvergleich unterzogen, der Überraschendes ans Licht brachte. Am selben Tag kaufte eine Kundin in den drei Läden im Dortmunder Kreuzviertel fünf gleiche Artikel ein. Am Ende verglich sie, wie viel ihn eine Salatgurke, zehn Eier aus Freilandhaltung, 500 Gramm Fusilli, 500 Milliliter Olivenöl sowie 500 Milliliter Spülmittel kosteten. Mit dem Ergebnis hätte niemand gerechnet.

Die Kundin kaufte von jeder Gruppe das jeweils günstigste Produkt, um einen guten Vergleich möglich zu machen. Heraus kam: Bei Lidl zahlte sie insgesamt 9,71 Euro für die fünf Produkte. Dabei war die Salatgurke von 0,89 Euro auf 0,59 Euro reduziert worden. Bei Rewe kostete der Einkauf insgesamt 12,11 Euro und bei Edeka kam sie auf einen Preis von 9,89 Euro.

Im Supermarkt günstiger als im Discounter?

Der Test zeigt: Obwohl Rewe und Edeka zu den vermeintlich teureren Supermärkten gehören, ist Edeka doch deutlich näher an den Lidl-Preisen. Wenn man das Sonderangebot der Salatgurke (30 Cent weniger) weglassen würde, wäre der Edeka-Einkauf sogar um 12 Cent günstiger als der bei Lidl gewesen!

Anscheinend stimmt der weitverbreitete Glaube, dass Discounter automatisch günstiger sind, nicht. Wer auf die Preise achtet, sollte deswegen vielleicht auch mal im Supermarkt Ausschau halten. Ein Tipp: Besonders die Eigenmarken wie „Ja!“ (Rewe) oder „Gut & Günstig“ (Edeka) haben oft erschwingliche Preise, die allem Anschein nach mit denen der Discounter mithalten können.