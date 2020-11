Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Ikea und Co: Änderungen ab November! Darauf musst du dich jetzt einstellen

Alle Kunden von Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, Ikea und Co. aufgepass! In den Supermärkten und Discountern gibt es ab sofort Änderungen. Sie betreffen uns alle!

Die Corona-Pandemie bestimmt seit Monaten das öffentliche Leben und hat auch großen Einfluss auf die Geschäfte.

Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, Ikea und Co.: Änderungen im November 2020

Da die Infizierten-Zahlen in Deutschland aktuell steigen, könnte sich auch bei Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, Ikea und Co. wieder einiges für die Kunden ändern.

Bereits seit länger Zeit gelten in Deutschland wegen der Corona-Pandemie im Einzelhandel spezielle Regeln für die Kunden. Ein Mund-Nasen-Schutz ist beim Einkaufen mittlerweile kaum noch wegzudenken.

Lidl hat wie Aldi, Rewe, Ikea und Co. im November einige Änderungen für Kunden. Foto: imago images / Sven Simon

---------------

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

---------------

Auch der Mindestabstand soll beim Einkaufen bei Supermärkten, Discountern und Co. von den Kunden immer eingehalten werden. Da die Infizierten-Zahlen in vielen Regionen Deutschlands aktuell stark ansteigen, greifen mit dem zweiten Lockdown ab dem 2. November wieder neue Maßnahmen, so das Onlineportal „Chip.de“.

Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, Ikea und Co: Das gilt ab dem 2. November

Bars, Diskotheken, Restaurants und ähnliche Einrichtungen müssen ab dem 2. November wieder schließen. Auch Konzerne wie Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, Ikea und Co. könnten durch die verschäften Maßnahmen nun wieder neue Regeln einführen.

Lidl hat wie Aldi, Rewe, Ikea und Co. im November einige Änderungen für Kunden. Foto: Roland Weihrauch/dpa

---------------

So könnte es wieder zu Zugangsbeschränkungen kommen. Laut dem Beschluss sollen sich ab dem 2. November bei Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, Ikea und Co. nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten – eine Vorlage der Bundesregierung hatte sogar 25 Quadratmeter pro Kunde vorgesehen.

Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, Ikea und Co: Kommt das auf die Kunden zu?

Durch die Beschränkungen könnte es wieder zu langen Schlangen vor den Geschäften kommen. Die Maskenpflicht könnte deswegen bei Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, Ikea und Co. ausgeweitet werden und beispielsweise auch Parkplätze betreffen.

Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, Ikea und Co: Kommt es wieder zu langen Schlangen vor den Geschäften? (Symbolbild) Foto: imago images / Reichwein

Ob es nun wieder zu Hamsterkäufen kommt, ist noch nicht klar. Der Absatz von einigen Produkten wie Toilettenpapier, Nudeln und Mehl ist aber bereits wieder angestiegen. Viele Supermärkte haben darauf schon reagiert und den Verkauf von sehr stark nachgefragten Produkten wieder reglementiert. Wie „Chip.de“ berichtet, hätten einige Händler Frühwarnsysteme eingebaut, die Waren mit einer hohen Nachfrage gezielter in die Filialen lotsen.

Das ändert sich ab 1. November 2020: Neue Gesetze und Corona-Regelungen

>>> Alle aktuellen Corona-News liest du in unserem Corona-Newsblog <<<< (gb)