Lidl, Aldi, dm & Co: Kunden haben entschieden – jetzt gibt es keinen Zweifel mehr

Egal ob Discounter wie Lidl oder Aldi, Supermärkte wie Rewe oder Kaufland oder Drogerien wie dm – keine Branche ist in den letzten Jahren von Inflationen und Preissteigerungen verschont geblieben. Das Leben ist für viele Menschen in Deutschland schlichtweg teurer geworden.

Dennoch nehmen Kunden und Verbraucher natürlich noch immer manche Anbieter als billiger wahr als die Konkurrenz. Die Analyse- und Beratungsgesellschaft „ServiceValue“ hat in Kooperation mit der Wirtschaftswoche rund 250.000 Menschen nach ihrer Einschätzung zu mehr als 1.700 Unternehmen befragt. Nun ist das Ergebnis da.

Lidl, Aldi, dm & Co.: Wer ist am beliebtesten?

Welcher Anbieter kommt auf preislicher Ebene bei den Kunden am besten an? Dieser Frage wollten die Verantwortlichen hinter der Untersuchung nachgehen. Durch die abgegebenen Stimmen wurde ein Mittelwert für jedes erwähnte Unternehmen errechnet, die daraufhin in einem Ranking aufgelistet werden konnten. Und der Spitzenreiter ist ein großer Name in der alltäglichen Verbraucher-Landschaft.

„Lidl lohnt sich“, heißt es im Werbeslogan des Discounters – und offenbar sehen das auch viele Kunden so. Denn Lidl krönte sich mit dem Spitzenwert von 2,30 zum Sieger der Untersuchung. Die meisten Verbraucher sehen hier die besten Möglichkeiten, beim Einkauf den ein oder anderen Euro zu sparen.

Doch der Discounter sollte sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Denn der größte Lidl-Konkurrent landet mehr als knapp auf dem zweiten Platz. Der Abstand ist sogar so minimal, dass man kaum von einem eindeutigen Lidl-Sieg sprechen kann.

Aldi ist Lidl dicht auf den Fersen

Denn während Lidl mit 2,30 am besten abschnitt, kommt mit Aldi Nord der zweite große deutsche Discounter auf einen Wert von 2,31. Kaum ein nennenswerter Unterschied, dennoch scheint Lidl in der Kundenwahrnehmung einen Tick preiswerter zu sein als Aldi – Aldi Süd landete übrigens auf Platz 5. Und auch der drittplatzierte Drogerie-Riese Rossmann ist mit 2,32 nicht weit vom Spitzenduo entfernt.

Eher enttäuscht dürften die Blicke dagegen bei dm sein. Die Drogerie-Kette war bei der Umfrage im Vorjahr noch strahlender Sieger – rutschte aber nun mit einem Wert von 2,34 auf den vierten Platz ab.

Im Non-Food-Bereich schnappte sich Tedi die Goldmedaille – mit einem Wert von 2,40.