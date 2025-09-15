Lidl und Aldi streiten sich um Kunden – es dauert nur wenige Stunden

Mehr als 7.000 Filialen von Lidl und Aldi gibt es zusammengerechnet in ganz Deutschland. Für Millionen von Kunden sind sie DIE Anlaufstelle für den wöchentlichen Einkauf von Lebensmitteln und anderen Alltagsprodukten.

Und natürlich wollen sowohl Lidl als auch Aldi ihre Kunden unbedingt an sich binden. Keiner soll auch nur auf den Gedanken kommen, dass er wegen Preisgestaltung oder Produktqualität womöglich doch lieber beim jeweils anderen einkaufen geht.

Deswegen kann Aldi natürlich auch nicht tatenlos zusehen, wenn Lidl beispielsweise plötzlich die Preise für ein Produkt senkt, das in so gut wie jedem deutschen Kühlschrank zu finden ist. Nur vier Stunden später folgt die Reaktion…

Lidl legt im Butter-Wettstreit vor

Am Montag (15. September) um 8 Uhr morgens veröffentlicht Lidl eine Pressemitteilung. Die Botschaft „Lidl senkt den Preis für Butter deutschlandweit um bis zu 14 Prozent“. Man gehe als „erster Lebensmitteleinzelhändler voran“ – und senkt dauerhaft die Preise für die Butterprodukte der Lidl-Eigenmarken „Milbona“ und der veganen Variante „Vemondo“.

Dabei beschränkt sich der Discounter auf die 250-Gramm-Packungen im Butter-Sortiment. Die meisten Artikel gehen dabei um 20 Cent nach unten, der Preis für die Bioland-Butter von „Milbona“ wird als einziger um 50 Cent reduziert.

Die Preise bewegen sich dadurch nun im Spektrum von 1,59 Euro bis 2,99 Euro pro 250-Gramm-Packung Butter.

Aldi reagiert nach wenigen Stunden

Das kann die Konkurrenz natürlich nicht so stehen lassen. Um zu verhindern, dass die Kunden jetzt bei Lidl ihre Butter kaufen, veröffentlicht Aldi am selben Montag nur vier Stunden später – um 12.04 Uhr – eine eigene Pressemitteilung, in der der Discounter Preissenkungen bei seiner Eigenmarken-Butter verkündet.

Die Butter-Produkte der Aldi-Eigenmarken „BIO“ und „Milsani“ sinken im exakt gleichen Rahmen wie bei Lidl – Bio-Butter um 50 Cent, der Rest um 20 Cent. Damit kosten die Artikel auch bei Aldi nun zwischen 1,59 Euro und 2,99 Euro.

Also alles wieder ausgeglichen, damit keiner von beiden Discountern einen Marktvorteil erhält. Welche der beiden Ketten bei den Kunden allerdings besser ankommt, kannst du hier nachlesen <<