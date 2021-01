Lidl startet neue Aktion – und rechtfertigt sich sofort „Bitte habt Verständnis“

Der Discounter Lidl hat nun eine neue Aktion gestartet, die sich auf vegane Lebensmittel bezieht.

Doch bei der Werbeaktion für die neuen veganen Frikadellen entschuldigt sich Lidl direkt bei den Kunden – es geht aber nicht um die Frikadellen an sich.

Lidl entschuldigt sich bei Kunden für spärliche Auswahl

Auf Facebook kündigt Lidl die neuen veganen Frikadellen an: „Mit unserer veganen Vielfalt fängt das Jahr doch richtig gut an, oder? Habt ihr schon unsere neuen veganen Frikadellen probiert? Wir versuchen immer, auf Basis eurer Anregungen neue Artikel mit aufzunehmen und haben mittlerweile schon über 300 dauerhaft-erhältliche vegane Produkte im Sortiment“, heißt es in dem Beitrag.

Gleichzeitig entschuldigt sich Lidl anschließend: „Bitte habt Verständnis dafür, dass die neuen Artikel nicht in allen Filialen verfügbar sind, obwohl das natürlich unser Wunsch wäre. Leider liegt das nicht immer in unserer Hand und vor allem in dieser schwierigen Zeit kommt es öfter zu Lieferengpässen.“

Lidl-Kunden sind verärgert über nicht verfügbare Lebensmittel

Dass es die veganen Produkte nicht in allen Filialen verfügbar gibt, ärgert die Kunden allerdings schon sehr.

„Also jedes mal wenn ich im Lidl bin, finde ich nichts außer diesen bescheidenen Burger... Lidl kommt an Aldi absolut nicht ran“

„Ich kann nicht verstehen, wie bundesweit Werbung gemacht wird und es bundesweit nicht zu 100% vorrätig sein kann.“

„Die Frikadellen habe ich in München noch nie gesehen. Die Fischstäbchen habe ich schon gesehen und die schmecken gut.“

„Das hat ja nichts mit Lieferengpässen zu tun wenn es in Berlin einfach nicht angeboten werden sollte...“

300 vegane Produkte hat Lidl mittlerweile im Sortiment – auch wenn diese nicht in allen Filialen verfügbar sind, so sind sie dennoch ein guter Fleischersatz.

