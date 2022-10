Lidl: Kunden besuchen mehrere Filialen – und sind am Ende stinksauer

Über diese Vorgänge bei Lidl beschweren sich in jüngster Zeit so einige Kunden.

Immer wieder bietet der Discounter seinen Kunden spezielle Aktionsware. Sportkleidung, Spielzeug, Werkzeug, Küchengeräte – aus nahezu allen Bereichen des Alltags hat Lidl regelmäßig Sonderaktionen im Angebot.

Lidl: Kunden über vergriffene Aktionsware verärgert

Das Problem für viele Kunden: Die Aktionsware ist häufig erschreckend schnell vergriffen. Auf der Facebook-Seite von Lidl beschweren Kunden sich zuletzt immer wieder darüber, dass sie zum Start der Sonderaktion in den frühen Morgenstunden in mehreren Filialen nach der Aktionsware Ausschau halten – ohne Erfolg.

Manche Kunden glauben, dass die Lidl-Mitarbeiter sich womöglich so manche Aktionsware selbst unter die Nägel reißen. Andere Kunden fragen sich, ob auch wirklich alle Filialen mit der angepriesenen Aktionsware ausgestattet werden. Und wieder andere Kunden nehmen an, dass manche Aktions-Produkte womöglich nur im Online-Shop des Discounters erhältlich sein könnten. Was sagt Lidl zu dem Problem?

Lidl reagiert

„Um eine attraktive Auswahl an Artikeln zu bieten, ergänzt Lidl Deutschland das Dauersortiment aus Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs regelmäßig mit Aktionsprodukten“, teilt das Unternehmen mit. Und weiter: „Für jede Aktion bestimmen wir den Bedarf der jeweiligen Produkte auf Grundlage zahlreicher Faktoren wie beispielsweise unserer Erfahrungswerte aus vergleichbaren früheren Aktionen.“

Lidl stellt weiter klar: „So stellen wir sicher, dass wir den Kunden die Artikel in angemessener Bevorratung während des gesamten Aktionszeitraums anbieten können. Es ist natürlich unser Ziel, allen unseren Kunden jederzeit die beworbenen Aktionswaren anbieten zu können. Aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage kann es jedoch sein, dass einzelne Artikel bereits im Laufe des ersten Angebotstages in vielen Filialen und online ausverkauft sind. Wir bedauern das außerordentlich und werden zukünftig versuchen, die Mengen unserer Aktionswaren zu optimieren.“