Lidl: Änderung an der Kasse! Allen Kunden wird es sofort beim Bezahlen auffallen

Neuerung bei Lidl! Wenn du das nächste Mal bei dem Supermarkt einkaufst, wirst du eine Veränderung feststellen.

Die Änderung, die Lidl nun in ausgewählten Filialen testet, wird dir allerdings erst an der Kasse auffallen.

Lidl: Es gibt Änderungen, die erst an der Kasse auffallen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Lidl: Neuerung wird in ausgewählten Filialen getestet

Der Discounter bietet Kunden nun die Möglichkeit, sich einen digitalen Kassenbon auf ihr Handy senden zu lassen, so „CHIP“. Und so geht’s: Du kannst die Lidl Plus App auf deinem Handy installieren und die Bezahlfunktion aktivieren. Beim Einkauf ist es dann wichtig, dass du dich in der App aktiv dazu entscheidest, keinen Papier-Kassenbon zu wollen.

Der digitale Kassenbon sieht genauso aus wie der Papierbon – doch die digitale Version eröffnet einige Vorteile: Es wird Papier gespart und die Umwelt geschont.

Die Testphase entscheidet darüber, ob Lidl den digitalen Kassenbon auf alle Filialen ausweitet. Das Feedback der Kunden und die Annahme der Lidl Plus App spielen dabei die bedeutendste Rolle, so „CHIP“. (lb)