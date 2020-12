Lidl: Kunden öffnen Türchen des Adventskalenders – doch dann stehen sie vor einem Rätsel

Adventskalender gehören zur Weihnachtszeit einfach dazu. Ob groß oder klein – alle freuen sich jeden Tag ein Türchen zu öffnen. So auch viele Lidl-Kunden, die einen Adventskalender von Favorina kauften. Die Schoko-Eigenmarke von Lidl bringt jedes Jahr einen heraus. Doch bei Türchen 6 standen sie vor einem Rätsel.

12,60 Euro kostete der Lidl-Adventskalender von Favorina. Inhalt: 229 Gramm Schokolade sowie zwei Wertgutscheine mit jeweils fünf Euro Einkaufsguthaben. Genauso einer verbarg sich am Nikolaustag hinter Tür Nummer sechs.

Hinter Türchen 6 des Lidl-Kalenders versteckte sich ein Gutschein. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner

Lidl: Kunden beschweren sich reihenweise

Und genau dabei gab es ein großes Problem bei Lidl, dass Kunden vor ein Rätsel stellte. Denn wie viel ist denn nun auf dem Gutschein drauf? Diese Beträge sind möglich:

10.544 x 10 Euro

1.091 x 15 Euro

424 x 50 Euro

40 x 250 Euro

10 x 500 Euro

1 x 1000 Euro

Auf dem Lidl-Gutschein selbst steht der Betrag jedoch nicht drauf. Den müssen Kunden online mittels eines Codes ermitteln. Doch das klappte nicht. Etliche Kunden beschwerten sich bei Facebook.

Eine Kundin schrieb: „Ich hatte heute einen Lidl-Wertgutschein in meinem Lidl-Adventskalender. Wenn ich aber das Guthaben wie auf der Karte beschrieben abfragen will, kommt da nur ‚Guthaben nicht abrufbar‘. Was ist da los?“

Ein anderer Kunde ist einfach nur genervt: „Bei mir auch! Gerade zig Mal versucht! Ganz ehrlich, finde es scheiße, dass kein Betrag auf der Karte steht und es online nicht funktioniert! Bei Edeka steht der Betrag drauf.“

Lidl: Darum klappte es nicht

Diese Redaktion hat bei Lidl nachgefragt, woran es hapert. Die Antwortet: „Unsere Kunden können das Guthaben jederzeit problemlos in der Filiale abfragen und die Gutscheinkarten einlösen. Leider war die Guthabenabfrage über die Website unseres Dienstleisters aus technischen Gründen nicht jederzeit möglich. Die Störung wurde mittlerweile behoben.“

Und tatsächlich berichten die Lidl-Kunden auf Facebook, dass sie nun wissen, für wie viel Euro sie nun shoppen können. Das ist bis zum 30. November 2023 möglich. Denn dann laufen die Karten ab. (ldi)

