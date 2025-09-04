Lidl macht es Action nach – doch Kunden müssen sich radikal umstellen

Wer in dieser Lidl-Filiale einkauft, hat hoffentlich bereits seinen Wocheneinkauf erledigt – denn in diesem Discounter werden keine Lebensmittel angeboten. Ganz im Stil von Action eröffnet Lidl eine Non-Food-Filiale. Statt Lebensmitteln gibt es hier ausschließlich Artikel, die bei Lidl üblicherweise nur in zeitlich begrenzten Aktionen erhältlich sind.

Die Non-Food-Abteilung bei Lidl ist bereits in allen Filialen fest etabliert. In einer kleinen Einkaufsfläche bietet der Discounter verschiedene Produkte an, wie Kleidung, Dekoartikel und Haushaltswaren – und das mit großem Erfolg. Diese Waren sind jedoch nur für eine begrenzte Zeit verfügbar.

Lidl eröffnet erste Non-Food-Filiale

Ganz anders sieht es in dieser Lidl-Filiale in Süddeutschland aus. Wie die „Märkische Allgemeine“ berichtet, eröffnet in Lottstetten an der Grenze zur Schweiz ein brandneuer Discounter.

Statt Lebensmitteln finden die Kunden hier ausschließlich Non-Food-Produkte. Gegenüber dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND) erklärt eine Sprecherin von Lidl das Konzept des neuen Discounters. Die Filiale in Lottstetten dient „dauerhaft als Anlaufstelle für lokale Sonderverkäufe“.

Action feiert großen Erfolg in Deutschland

Mit dieser Neueröffnung reagiert Lidl auf den Erfolg, den Action in jüngster Vergangenheit erreicht hat. Im Jahr 2009 eröffnete das Unternehmen seine erste Filiale in Deutschland – und seitdem expandiert es kräftig. Derzeit gibt es rund 600 Action-Filialen in Deutschland. Aber auch der Konkurrent Woolworth konnte in den vergangenen Jahren mehrere neue Filialen eröffnen.

Gegenüber der „Märkischen Allgemeinen“ erklärt Carsten Kortum: „Lidl reagiert auf Veränderungen im Markt.“ Kortum arbeitet als Professor für Betriebswirtschaftslehre und Handel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Er erläutert, warum Lidl nun ebenfalls stärker auf Non-Food setzt: „Das klassische Lebensmittelsortiment stößt bei Discountern zunehmend an Sättigungsgrenzen.“ Zudem bietet die neue Non-Food-Filiale die Möglichkeit, Restbestände zu verkaufen.

Ob auch die Konkurrenz jetzt einen stärkeren Fokus auf Non-Food-Waren setzen wird, ist laut Kortum gut denkbar – jedenfalls unter den richtigen Voraussetzungen. Er ergänzt: „Erfolgsfaktor ist die richtige Lage: Zentren mit hoher Frequenz, impulsaffine Zielgruppen und gute Erreichbarkeit sind essenziell.“