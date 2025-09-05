Kurz vorm Herbst-Beginn: Macht Lidl HIERMIT nun Action Konkurrenz?

Der September ist da, der Herbst steht vor der Tür – und mit ihm auch die Zeit bunter Blätter und natürlich Kürbissen! Schon jetzt erhält der Herbst Einzug in einige Discounter wie Lidl oder Action. Deko-Artikel sind schließlich sehr gefragt.

Und so könnte Lidl mit seiner neusten Produktpalette vielleicht sogar versuchen, Action den Rang abzulaufen. Denn der Non-Food-Discounter hatte schon vor Kurzem ähnliche Produkte ins Sortiment aufgenommen.

Lidl bringt Herbst-Vibes

Seit Anfang September sind bei Lidl zahlreiche Deko-Objekte zu bekommen. Plüsch-Kürbis-Kissen, Filz-Igel und andere Tiere, Deko-Zwerge und und und. Natürlich dürfen auch beleuchtete Kürbisse aus Glas oder Deko aus bunten Blättern nicht fehlen.

Kurz gesagt: Der Discounter geht kurz vor dem kalendarischen Herbst-Beginn am 22. September in die Offensive. Man will auch Kunden zu sich locken, die sich für das herbstliche Einrichten ihrer Wohnung interessieren.

Konkurrenz zu Action

Und damit begibt man sich auf jeden Fall in Konkurrenz zu Action. Hier finden Kunden ausschließlich Alltagsgegenstände, Deko-Objekte und generell fast alles, was keine Nahrung ist. Und so ist hier natürlich auch für Herbst-Stimmung gesorgt.

Schon vor einiger Zeit präsentierte Action unter anderem Deko-Zwerge, Eichel-Plüschfiguren und natürlich ebenfalls Kürbis-Deko – anders als bei Lidl allerdings ein Halloween-Kürbis aus Keramik, in den man eine Kerze stellen kann.

Lidl, sonst eigentlich eher im Konkurrenzkampf mit Food-Discountern wie Penny oder Aldi, will es also auch im Non-Food-Bereich wissen. Wer sich gar nicht entscheiden kann, schaut im besten Fall einfach bei beiden Läden vorbei – und kann danach Haus oder Wohnung nach Belieben in orange-rot-braunen Tönen einrichten.