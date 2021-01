„Let's Dance“-Siegerin zeigt sich nackt im TV: Die traurige Geschichte dahinter

Lili Paul-Roncalli, die „Let's Dance“-Siegerin von 2020 ist bei „Showtime of my Life“ zu sehen.

Bei „Let's Dance“ war Lili Paul-Roncalli 2020 der absolute Star. Zusammen mit Massimo Sinato tanzte sie alles in Grund und Boden. In der kommenden Woche wird sich die 22-Jährige nackt im TV zeigen. Doch die Aktion hat einen traurigen Hintergrund.

Roncalli-Tochter lässt die Hüllen fallen

Die Tochter des berühmten Zirkusbesitzers Bernhard Paul gewann im letzten Jahr die 13. Staffel von Let´s Dance. Auch in diesem Jahr ist die 22-Jährige im Fernsehen zu sehen. Man kann einen spektakulären Auftritt erwarten, denn ersten Informationen zufolge lässt sie in dem neuen Sendungsformat „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ alle Hüllen fallen.

Zusammen mit Tanzpartner Massimo Sinato gewann sie 2020 Let´s Dance. Foto: IMAGO / Revierfoto

Begleitet wird sie dabei von ihren prominenten Kolleginnen wie zum Beispiel Stefanie Hertel, Ulla Kock Am Brink und Mirja Du Mont. Das gab die Mediengruppe RTL nun bekannt. Im Zuge der neuen Show von Guido Kretschmer, die ab dem 1. Februar startet treten mehrere Stars an uns vollführen einen Striptease auf der Bühne. Das mag sich zunächst kurios anhören, allerdings hat das Format eine wichtige Botschaft.

„Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ macht nämlich auf ein besonders emotionales Thema aufmerksam: Krebs. Ein Thema, das auch Lili Paul-Roncalli leider zu vertraut ist, wie sie gegenüber der „Gala“ berichtet.

„Bei meiner Mutter wurde vor drei Jahren ein Gehirntumor im zweiten Stadium diagnostiziert. Als ich das damals erfahren habe, ist mir richtig schlecht geworden“, erzählt die 22-Jährige.

Mittlerweile ist ihre Mutter glücklicherweise genesen. Aber diese Geschichte ist es, die die junge Frau auch dazu bewegte, bei der Show teilzunehmen.

Diese Prominenten Damen lassen für den guten Zweck die Hüllen fallen. Foto: +++ dpa-Bildfunk +++

Die Show soll ein Appell an frühzeitige Krebsvorsorgen sein. Die Botschaft der Stars ist eindeutig: „Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, könnt ihr das vor eurem Arzt erst recht!“

Auch diese Männer legen auf der Bühne eine heiße Show hin. Foto: dpa-Bildfunk

Zu zwei Sendeterminen ziehen sich die 16 prominenten Teilnehmer aus. Als männliche Verstärkung sind neben den Damen auch Jimi Blue Ochsenknecht und Jochen Schropp dabei.

Am 1. und 2. Februar ist es dann ab 20.15 Uhr auf VOX so weit. Das Datum ist bewusst gewählt und steht kurz vor dem Weltkrebstag am 4. Februar.

Nachrichten ganz anderer Art gab es vom Dschungelcamp. Da ziehen sich die Teilnehmer nämlich nicht aus, sondern sie ziehen ein. Unter anderem diese drei Herren.