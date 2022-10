Leserwahl: IMTEST Award 2022 – die besten Produkte des Jahres

Normalerweise präsentiert das IMTEST-Verbrauchermagazin ausführliche Tests und die besten Produkte oder Dienstleistungen aus verschiedenen Bereichen. Doch dieses Mal sind die Verbraucher gefragt zu entscheiden, welche Produkte die Nase vorn haben. Die IMTEST-Redaktion lädt dich ein, am IMTEST Award 2022 teilzunehmen, der großen Leserabstimmung über die besten Produkte des Jahres.

Leserwahl-Premiere

In diesem Jahr wird zum ersten Mal der große IMTEST Award ausgerichtet. Und dabei stehst du als Verbraucher und Nutzer im Mittelpunkt der exklusiven Leserwahl. Welche Produkte und Dienstleistungen fandest Du 2022 am spannendsten, praktischsten, komfortabelsten, kreativsten, innovativsten, schönsten und besten? In den 13 Award-Kategorien kannst du deine Favoriten wählen. Die Sparten bedienen aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit und eMobilität (eAuto und eBike), aber auch Dauerbrenner wie Smarthome, Mobile Computing, Gaming, Smartphones und Unterhaltung. Auch exotischere Kategorien wie Camping oder Apps und Dienste stehen zur Wahl, und nicht zuletzt natürlich auch die klassischen Sparten wie Haushalt sowie Küche und Garten.

So machst Du mit

Alle Kategorien, Produkte und Dienstleistungen findest du auf der Abstimmungsseite zur Leserwahl. Wähle hier einfach nacheinander dein jeweiliges Lieblingsprodukt aus den 13 Kategorien aus und gib am Schluss deine Kontaktdaten an, falls du dir für deine Mühe die Chance auf satte Preise sichern möchtest. Übrigens: Die Nominierten sind Produkte und Dienste, die die IMTEST-Redakteure in den vergangenen Monaten am meisten beeindruckt haben.

Preise im Wert von über 110.000 Euro

Natürlich soll dein Engagement nicht unbelohnt bleiben. Als mitwirkende Stimme beim IMTEST Award 2022 erhältst du die exklusive Chance auf tolle Technik-, Software- und Sach-Preise im Gesamtwert von 110.000 Euro. Wenn du deine Favoriten bis einschließlich 16. Oktober 2022 wählst, winken dir hochkarätige Gewinne wie beispielsweise ein 4K-Fernseher von Philips, ein Vivobook Pro von Asus, ein umfangreiches Smart-Home-Paket von Homematic IP, ein schallstarkes 3-Wege-Lautsprecher-Set Ultima 40 Aktiv Surround von Teufel, der Mini-Beamer Nebula Cosmos Laser 4K, die IMTEST-Testsieger-Matratze von Weltbett, der Antiviren-Testsieger Bitdefender Premium Security und vieles mehr. Eine Übersicht über alle Preise findest du hier.