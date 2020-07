Leipzig: Schockierendes Video aufgetaucht! Ticket-Kontrolleur würgt Mann minutenlang „Hören Sie auf! Er stirbt!“

In Leipzig hat ein Ticket-Kontrolleur einen am Boden liegenden Fahrgast gewürgt.

Schockierende Szenen an einer Straßenbahnhaltestelle in Leipzig.

Ein Ticket-Kontrolleur hat einen am Boden liegenden Fahrgast so lange gewürgt, bis dieser rot anlief. Ein Video des Stadtmagazins „Kreuzer“ aus Leipzig zeigt die bedrohlichen Szenen.

Leipzig: Kontrolleur würgt Fahrgast

Zwei Mitarbeiter des „Kreuzer“ sind laut Twitter-Beitrag am Donnerstag Zeuge des Übergriffs an der Haltestelle „Waldplatz“ geworden. Sie posteten das Video in den sozialen Medien. „Mehrere Minuten hatte einer der Kontrolleure den am Boden liegenden Mann im Würgegriff“, heißt es da. Wir haben uns dazu entschieden, das Video nicht zu zeigen.

Die schrecklichen Szenen spielten sich am Waldplatz in Leipzig ab. Foto: imago images / Christian Grube

„Mehr als 5 Passanten redeten lautstark auf den Kontrolleur ein“, berichtet der „Kreuzer“. Ein Mann im Video ruft: „Sie können dem nicht den Hals zu drücken, hören sie sofort auf! Er hört auf, sich zu bewegen! Hören Sie auf jetzt, hören Sie auf, er stirbt!“ Im Hintergrund sind panische Rufe zu hören.

Panische Passanten rufen um Hilfe

„Der stirbt nicht. Der kriegt Luft, der Mund ist auf“, sagt der Kontrolleur in dem Video darauf. Erst sein Kollege habe den Kontrolleur schließlich dazu bewegen können, von dem Mann abzulassen. Kurze Zeit später sei die Polizei eingetroffen.

Mehr Themen:

Wir sind derzeit dabei weitere Informationen zu dem Vorfall zu recherchieren. Die Ermittlungen der Polizei werden wir bestmöglich unterstützen, um den Hergang aufzuklären. So wurden unter anderem die Videoaufnahmen aus dem betreffenden Fahrzeug gesichert. — LVB direkt (@LVB_direkt) July 17, 2020

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) arbeiten den Vorfall nun auf. Die Ermittlungen der Polizei wolle man bestmöglich unterstützen, um den Hergang aufzuklären. Unter anderem wurden die Videoaufnahmen aus dem Fahrzeug gesichert. Das schrieben die LVB bei Twitter.

Laut Informationen der „Bild“ sei der Mitarbeiter noch am Freitagabend freigestellt worden. „Eine solche Eskalation, wie es die Bilder zeigen, ist für uns nicht akzeptabel“, teilte ein Sprecher mit. (vh)