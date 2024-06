Legoland mit Mega-Ankündigung zur EM – Besucher rasten aus

Auch das Legoland will bei der Fußball-EM mitmischen. Auftakt ist am 15. und 16. Juni im Freizeitpark im bayrischen Günzburg. Bei dem Aktionswochenende bietet der Park sowohl seinen großen als auch seinen kleinen Gästen ein abwechslungsreiches Programm rund ums Thema Fußball.

Hier können sich auch die Besucher mal am Fußball versuchen. Das ganze Programm im Legoland kannst du hier entdecken.

Legoland öffnet zum EM-Start mit besonderem Angebot

Im Legoland kannst du zum EM-Auftakt selber den Ball kicken und beim Fußballdarts, Torwand- und Dosenschießen oder auch im Footballring deine Geschicklichkeit beweisen. Zudem kannst du im Bau-Center selbst Trikots und Länderflaggen der EM-Teilnehmer nachbauen.

Darüber hinaus werden Freestyle-Europameister-Teilnehmer Tommy Rist und Vize-Weltmeisterin Maja Becker bei mehreren Shows die Bälle spielen lassen und dir ihre Tricks zeigen. Mehrfach täglich treten sie damit auf, jonglieren auch.

Legoland hat auch an die Kleinen gedacht

Im Legoland Miniland finden die kleinen Besucher die Welt in Miniaturformat nachgebaut vor. Darunter befindet sich natürlich auch die Allianz Arena, in der bereits 30.000 Fans in Lego-Bausteinen die Spieler anfeuern.

Das Park-Maskottchen und Drache Olli wird an dem Juni-Wochenende unterwegs sein und nach Fußballfans im Trikot Ausschau halten. Darüber werden sich sicher besonders die kleinen Besucher freuen.

Zuletzt lockt auch die Galerie der Fußballstars zu einem Rundgang vorbei an den ganz großen Fußballern der letzten Jahrzehnte. Und das Beste kommt zum Schluss: Mit der Eintrittskarte haben Besucher auch Zugang zu allen Events und Shows im Park.