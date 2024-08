Legoland: Besucher schauen irritiert auf ihre Tickets – „Im Monat geirrt“

Im Sommer macht der Ausflug ins Legoland auch dieses Jahr wieder vielen Besuchern Spaß. Bei den hohen Temperaturen lässt es sich erst recht gut Eisessen und Wasserrutschen. Eine Sache jedoch will nicht so recht zu dem sommerlichen Ambiente passen.

Für ein paar Wochen ist der Sommer noch im vollen Gange. Auch im Legoland genießen die Besucher in der Sonne ihr Eis und Wasserschlachten. Doch jetzt treffen Gäste nicht nur auf ausgelassene Sommerlaune, sondern auch auf den Weihnachtsmann. Im bayerischen Familienpark sorgte Parkdrache Olli nämlich für eine winterliche Überraschung.

++ Dazu interessant: Legoland hilft Hochwasser-Opfern – plötzlich steht SIE vor der Tür ++

Winterüberraschung im Legoland

Sommerlich heiß ist es im Legoland – perfekt für Wasserschlachten und andere Attraktionen. Doch im bayerischen Familienpark sorgte Parkdrache Olli jetzt für Weihnachtsstimmung. Er hatte sich offenbar im Monat geirrt. Für ihn ist am 24. August anscheinend Weihnachten und so sorgte das Maskottchen bereits im Sommer für eine winterliche Überraschung.

Mit Elfen, Weihnachtsmann und Spielzeugsoldat verteilte er Geschenke an die verdutzten Legoland Sommergäste und gab damit einen Vorgeschmack auf das bevorstehende WinterWonder Legoland, berichtet der Freizeitpark in einer Pressemitteilung. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr öffnen die Tore des Resorts schon zum zweiten Mal für das winterliche Spektakel.

WinterWonder öffnet im November

Während Olli bereits Weihnachtslieder summt, müssen sich die Besucher noch ein wenig gedulden. Erst ab dem 23. November werden die Tore zum zweiten WinterWonder Legoland geöffnet. Bis zum 6. Januar erleben Parkgäste eine festliche Atmosphäre mit hunderten geschmückten Weihnachtsbäumen, darunter ein zehn Meter hoher LEGO DUPLO® Baum aus 365.000 Teilen.

Auch der Fahrspaß kommt nicht zu kurz, wie das Legoland schreibt: „Gäste können in ausgewählten Indoor- und Outdoor-Attraktionen mit Vollgas in den Winter starten. Wer es etwas ruhiger mag, lässt sich von den unvergesslichen Wintershows begeistern oder genießt den Ausblick über das winterliche Legoland vom Aussichtsturm. Und wenn die Sonne untergeht, wird der Familienfreizeitpark noch traumhafter. Denn dann verwandelt eine spektakuläre Lasershow den Himmel über den LEGO Städten im MINILAND in ein funkelndes Lichtermeer.“

Mehr News:

Das WinterWonder im Legoland Deutschland Resort ist von Samstag, 23. November 2024 bis Montag, 6. Januar 2025 an den Wochenenden sowie während der Weihnachtsferien geöffnet. Bereits ab jetzt gibt es undatierte Tageskarten im Frühbucherangebot für 19 Euro.