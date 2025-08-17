Todesstern war gestern! Legt Lego jetzt mit diesen Star-Wars-Ikonen nach?

Lego-Fans aufgepasst: Die Galaxis ruft – und diesmal in ganz besonderer Form. Eine spannende Neuheit steht bevor, die bekannte Star Wars-Charaktere auf eine völlig neue Weise präsentiert.

Was genau erwartet uns? Ein Blick auf die ersten Details könnte sich lohnen!

Neue Ansätze bei Lego Star Wars

Lego kündigt für Anfang 2026 zwei neue Büsten-Modelle aus der Star Wars Themenwelt an: Yoda und Darth Vader. Die Büsten sollen für 59,99 US-Dollar (Darth Vader) bzw. 49,99 US-Dollar (Yoda) angeboten werden. Diese Neuheiten richten sich an Erwachsene und sind kleinere Darstellungen der ikonischen Charaktere. Ähnliche Produkte gab es bereits von Lego Marvel.

++ Lego- und Star-Wars-Fans pilgern nach Oberhausen – DAS steckt dahinter ++

Frühere Lego-Modelle von Yoda und Darth Vader zeigten die Charaktere vollständig, inklusive Körper und Detailreichtum. Bei den neuen Büsten liegt der Fokus auf Köpfen und Schultern – eine neue Darstellung, die sich an den Designs der Marvel-Büsten orientiert. Bereits in der Vergangenheit gab es Helme von Lego Star Wars, jedoch in einem anderen Maßstab und mit starkem Fokus auf die Kopfbedeckungen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lego setzt neue Impulse

Die Büsten könnten entweder als Nachfolger der Helmet Collection oder als völlig eigenständige Serie wahrgenommen werden. Dabei liegt die Vermutung nahe, dass Lego mit diesen Modellen neue Sammlergruppen ansprechen möchte. Parallelen zu anderen Büsten-Serien wie Black Panther oder Iron Man zeigen, dass Lego sein Themenportfolio weiter diversifiziert.

Mehr News:

Fans dürfen gespannt bleiben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.