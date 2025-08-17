  1. DerWesten.de
  4. Todesstern war gestern! Legt Lego jetzt mit diesen Star-Wars-Ikonen nach?

Lego-Fans aufgepasst! Nun könnte ein neues Set für ordentlich Wirbel sorgen – diese neuen Ikonen sollen bald auf den Markt kommen.

Lego-Fans aufgepasst: Die Galaxis ruft – und diesmal in ganz besonderer Form. Eine spannende Neuheit steht bevor, die bekannte Star Wars-Charaktere auf eine völlig neue Weise präsentiert.

Was genau erwartet uns? Ein Blick auf die ersten Details könnte sich lohnen!

Neue Ansätze bei Lego Star Wars

Lego kündigt für Anfang 2026 zwei neue Büsten-Modelle aus der Star Wars Themenwelt an: Yoda und Darth Vader. Die Büsten sollen für 59,99 US-Dollar (Darth Vader) bzw. 49,99 US-Dollar (Yoda) angeboten werden. Diese Neuheiten richten sich an Erwachsene und sind kleinere Darstellungen der ikonischen Charaktere. Ähnliche Produkte gab es bereits von Lego Marvel.

Frühere Lego-Modelle von Yoda und Darth Vader zeigten die Charaktere vollständig, inklusive Körper und Detailreichtum. Bei den neuen Büsten liegt der Fokus auf Köpfen und Schultern – eine neue Darstellung, die sich an den Designs der Marvel-Büsten orientiert. Bereits in der Vergangenheit gab es Helme von Lego Star Wars, jedoch in einem anderen Maßstab und mit starkem Fokus auf die Kopfbedeckungen.

Lego setzt neue Impulse

Die Büsten könnten entweder als Nachfolger der Helmet Collection oder als völlig eigenständige Serie wahrgenommen werden. Dabei liegt die Vermutung nahe, dass Lego mit diesen Modellen neue Sammlergruppen ansprechen möchte. Parallelen zu anderen Büsten-Serien wie Black Panther oder Iron Man zeigen, dass Lego sein Themenportfolio weiter diversifiziert.

Fans dürfen gespannt bleiben.

