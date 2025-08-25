Lebensmittelhersteller insolvent! Er belieferte auch Edeka und Rewe

Ein bekannter Lebensmittelhersteller ist insolvent. Kunden fanden seine Produkte unter anderem bei Edeka und Rewe im Kühlregal.

Traurige Nachrichten: Wechsler Feinfisch musste Insolvenz anmelden. Das Traditionsunternehmen in Erftstadt beliefert Supermärkte wie Edeka oder Rewe mit Räucherlachs, Forellenfilets und anderen Fischspezialisten aus dem Kühlregal. Doch was bedeutet die Insolvenz nun für Kunden?

Edeka und Rewe: Lebensmittelhersteller insolvent

Das Familienunternehmen, das bereits seit 1960 besteht, kam schon im letzten Jahr in finanzielle Schwierigkeiten. Damals übernahm Theodor Jansen die Firma von drei Familienmitgliedern, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Hohe Schulden durch die Firmenübernahme, der Ausfall der eigenen Räucherei in Polen sowie fehlende Kapazitäten für das wichtige Geschäft vor Weihnachten trugen zur Insolvenz bei.

Kunden, die jetzt Angst haben, die Produkte von Wechsler Feinfisch bei Edeka und Rewe im Regal zu vermissen, können aufatmen. Die großen Handelsketten behalten das Sortiment nämlich trotzdem bei. Auch die Supermarkt-Ketten versicherten, weiterhin bei Wechsler Feinfisch einkaufen zu wollen.

Die Zukunft steht noch in den Sternen

Wie genau es mit dem Unternehmen weitergeht, ist derzeit noch unklar. Bei der aktuellen Suche nach einem Käufer hätten sich schon mehrere Interessenten gemeldet, berichtet der Insolvenzverwalter. Volle Auftragsbücher für die nächsten Monate und das kommende Weihnachtsgeschäft stimmen auch den Inhaber zuversichtlich. Außerdem beliefern Lieferanten die Firma weiterhin und die 40 Mitarbeiter können vorerst weiterarbeiten. Schon in den nächsten Wochen sollen Gespräche mit potenziellen Käufern stattfinden.

