Lawine in Tirol: Deutsche Familie fährt Ski – plötzlich wird der Vater in den Tod gerissen

Tragisches Lawinenunglück in Tirol (Österreich)!

Am Dienstag war ein 58-jähriger Deutscher mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in der Nähe von St. Anton in Tirol auf einer Skitour unterwegs, als sich gegen 13.40 Uhr vom Gipfel der Gamskarspitze eine Lawine löste.

Lawinenunglück in Tirol

Vor den Augen seiner Familie wurde der Mann von der Lawine mitgerissen und verschüttet. Etwa eine halbe Stunde später konnte ein Rettungshubschrauber den 58-Jährigen orten. Rettungskräfte schaufelten den Deutschen frei und versuchten ihn zu reanimieren. Doch für den Familienvater kam jede Hilfe zu spät.

Die Frau und die beiden Söhne blieben unverletzt. Sie wurden anschließend von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut.

Drei deutsche Todesopfer bei Lawine in Südtirol

Am Samstag war es bereits in Südtirol zu einem schrecklichen Lawinenunglück gekommen. Im Skigebiet Schnalstal hatte eine Lawine eine Skipiste unter sich begraben. Dabei kamen eine 25-jährige Frau und zwei siebenjährige Kinder ums Leben. Die drei Opfer stammten alle aus Deutschland.

Und auch in der Schweizer Gemeinde Willer gab es am Samstag bei einem Lawinenunglück ein Todesopfer. Ein 55-jähriger Deutscher war mit seinem Sohn im Skigebiet Lauchernalp unterwegs, als der Vater von einer Lawine mitgerissen wurde.