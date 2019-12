„Last Christmas“ und Co.: Diese Lieder versteht jeder immer falsch

Da kommt Freude auf! „Last Christmas“ hallt derzeit in Dauerschleife durch die Bau- und Supermärkte.

Kein Song polarisiert wohl mehr in der Vorweihnachtszeit, als der Evergreen von Wham. Auch 2019 wird wohl kein Weg an „Last Christmas“ vorbeiführen, denn der Song wurde in den vergangenen drei Jahren immer beliebter.

In den deutschen Charts wurde seine Platzierung zuletzt vor Weihnachten immer besser. 2016 ging es erstmals nach neun Jahren wieder in die Top Ten, 2018 gab es Platz drei.

„Last Christmas“: Es geht um etwas völlig anderes

Dabei passt der Song eigentlich überhaupt nicht zum Fest der Liebe. Was viele missverstehen: „Last Christmas“ ist kein Liebeslied, sondern eine bitterböse Abrechnung mit einer verflossenen Liebe, die das Herz der Hauptfigur zum miesesten Zeitpunkt überhaupt gebrochen hat: am Tag nach Weihnachten.

Das Musikvideo suggeriert dabei etwas völlig anderes: das Austauschen von verträumten Blicken, Kuscheln im Schnee, durchs kalte Weiß Arm in Arm stapfen – wir kennen die Bilder. Doch die Worte im Song sind hart.

Im Text von „Last Christmas“ geht es um das Wiedersehen mit der Herzensbrecherin im Jahr darauf. „Wenn du mich jetzt küssen würdest, würdest du mich danach wieder betrügen“, „du hast mich auseinandergerissen“ oder „Ich verstecke mich vor deiner Seele aus Eis“.

Ein schönes Liebeslied zu Weihnachten klingt anders.

Doch auch in anderen, außerweihnachtlichen Songs, ist die Botschaft der Stücke oft eine ganz andere, als man vermutet.

1. Every Breath You Take – The Police

Romantische Ballade? Von wegen. Es geht nicht um die liebende Nähe zu seinem Partner, sondern um eine den anderen auf Schritt und Tritt kontrollierende Person. „Jeder Atemzug, jede Bewegung, jedes gebrochene Versprechen, auf Schritt und Tritt – ich beobachte dich!“

Sting selbst, der den Song von 1983 geschrieben hat, sagte über das Lied: „Es klingt wie ein tröstliches Liebeslied. Ich erkannte in dem Moment nicht, wie unheimlich das Lied ist. Ich glaube, ich dachte an Big Brother, Überwachung und Kontrolle.“

2. Summer of '69 – Bryan Adams

Der Sommer der Liebe 1969: Woodstock, Flower Power und freie Liebe. Wer bei „Summer of '69“ von Bryan Adams daran denkt, liegt völlig daneben. „Das waren die besten Tage meines Lebens“, singt der Kanadier. Im Sommer 1969 war der Musiker erst neun Jahre alt.

2001 verriet Bryan Adams, es gehe zwar um eine Sommerliebe, allerdings beziehe sich die 69 vielmehr auf die Sexstellung Neunundsechzig.

3. I Don't Like Mondays – The Boomtown Rats

Nein, der Song handelt nicht von einem Mann, der – wie Garfield – einfach keine Montage leiden kann. „Ich mag keine Montage. Dies belebt den Tag“, hatte die 16-jährige Amokläuferin Brenda Ann Spencer zur Polizei gesagt, nachdem sie 1979 aus ihrem Elternhaus den Schulleiter und den Hausmeister der gegenüberliegenden Schule erschoss.

Leadsänger Bob Geldof machte daraus einen Song.

4. Vamos a la playa – Righiera

„Auf geht's zum Strand!“ Mit dem Song und dem unnachahmlichen Italo-Disco-Beat verbinden viele Sommer, Sonne, Urlaub, Party am Strand. Doch die Italiener singen auf ironische Art über Umweltverschmutzung und die Folgen eines Nuklearkrieges

„Vergesst eure Hüte nicht, denn diese Radioaktivität verursacht einen Wind, der die Frisur ganz durcheinander bringt“, heißt es darin.

5. Wonderful Life – Black

Unzählige Male gecovert (Hyperchild, Ace of Base, Seeed, Scooter – ja, auch Scooter, uvm.), unzählige Male missverstanden. Auch wenn es in Wonderful Life heißt „Es ist ein wundervolles, wundervolles Leben“, der Song ist ein Hilferuf eines einsamen Menschen.

Im Text heißt es weiter: „Die Sonne in deinen Augen, die Hitze in deinem Haar. Sie scheinen dich zu hassen, nur weil du da bist. Ich brauche einen Freund, um glücklich zu werden und hier nicht alleine zu stehen.“