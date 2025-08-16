Aldi springt auf Labubu-Hype auf – und die Kunden flippen aus: „Oh mein Gott“

Labubu ist derzeit in aller Munde. Die kleinen Monster mit den vielen Zähnen baumeln nicht nur an den Taschen vieler kleiner und großer Menschen von nebenan, sondern längst auch an den Designer-Taschen der Stars. Nun zieht offenbar auch Aldi mit.

Der Discounter verkauft nämlich jetzt Klamotten für die plüschigen Spielzeuge – kein Wunder, dass zahlreichen Aldi-Kunden prompt ausflippen.

Labubu bei Aldi: Discounter springt auf Hype auf

Das plüschige Monster kann einigen gefallen, viele finden den Trend jedoch einfach nur komisch. Und dennoch gibt es Tausende von TikTok-Videos, in denen Influencer und User die Blind Boxes öffnen, um zu sehen, welcher Labubu sich in der Hülle befindet. Dafür geben sie auch jede Menge Geld aus, denn sobald ein Hype entsteht, steigen bekanntlich die Preise. Gerade bei den Limited Editions.

Offensichtlich hat auch Aldi den Trend erkannt, denn der Discounter bringt eigene Kleidung für das Plüschmonster heraus. Dazu gehören ein Hut, eine passende Einkaufstasche, eine gestreifte Hose und ein T-Shirt. Alles ist mit dem typischen Logo versehen. Kein Wunder, dass die Fans Feuer und Flamme sind, als die Marktkette das Outfit auf dem offiziellen Instagram-Kanal postet.

Fans ticken völlig aus: „Oh mein Gott“

So schreibt ein Nutzer etwa: „Ist das euer Ernst? Ich brauche diesen Hut!“ Ein anderer hingegen meint: „Meine Freundin arbeitet bei Aldi und trägt ihren Labubu an ihrer Arbeitstasche! Sie würde das lieben!“ Hier kannst du noch weitere Kommentare lesen:

„Ich will den Hut!“

„Omg! Ich kann meinen Labubu passend anziehen, wenn ich bei Aldi einkaufen gehe.“

„Alles ist so süß!“

Kein Wunder, dass bei all dieser Begeisterung prompt zahlreiche User fragten, wann die Aldi-Klamotten endlich in die Filialen kommen. Doch genau dieser Punkt sollte bei etlichen für Enttäuschung sorgen.

Denn in den Aldi-Filialen sucht man die Labubu-Kleidung vergeblich – die limitierten Stücke wurden nämlich nur über Instagram an rund 75 Fans verlost. Ob das Merchandise nach dem riesigen Zuspruch doch noch den Weg in die Regale findet, bleibt offen. Die Fans würden es sich auf alle Fälle wünschen …