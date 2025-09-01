Kurzurlaub gefragter denn je! Diese Reiseziele sind besonders beliebt

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, doch die Lust auf Urlaub scheint bei vielen Menschen nicht abgeflaut zu sein! Kein Wunder, locken doch gerade jetzt viele Spätsommer- und Herbstangebote zum Träumen und Planen der nächsten Ferien ein. Jetzt kommt raus, welche Ziele bei den Menschen in Deutschland besonders hoch im Kurs stehen.

Eine Analyse der Reise-Apps Expedia und FeWo-direkt zeigt, dass viele rund um den 3. Oktober, also dem Tag der Deutschen Einheit, einen Urlaub planen. Vor allem Pauschalreisen mit zwei Übernachtungen und Kurzaufenthalte im Ferienhaus sind im Jahresvergleich beliebt.

Kurzurlaub gefragter denn je!

Expedia verzeichnet aktuell satte 95 Prozent mehr an Suchanfragen für Reisepakete bestehend aus Flug und Hotel für zwei Nächte, wenn man 2024 als Vergleich heranzieht. Selbst reine Hotelaufenthalte von zwei Nächten wurden 30 Prozent häufiger geklickt. Auch Ferienhausaufenthalte von zwei Nächten ist laut FeWo-direkt deutlich beliebter geworden, wird um 60 Prozent häufiger gesucht.

Welches Ziel steht für Kurztrips ganz oben auf der Liste? Na, logisch: die „Insel der Deutschen“, Mallorca. Für Malle sind de Anfragen für Flug und Übernachtungen um rund 40 Prozent im Vergleich zu 2024 gestiegen – und damals lagen die Anfragen ohnehin auf hohem Niveau. Bei Städtetrips sind aber auch London (Großbritannien), Barcelona (Spanien) und Istanbul (Türkei) beliebt.

Diese Reiseziele sind besonders beliebt

Expedia-Sprecherin Susanne Dopp erläutert: „Mallorca ist eines der wenigen Inselziele, das deutsche Pauschalreisende auch für Kurztrips nachfragen. Es gibt zahlreiche Flugverbindungen ab Deutschland und Unterkünfte in jeder Preisklasse.“ Bei innerdeutschen Städtereisen liegt übrigens Hamburg ganz oben.

Auch Ostfriesland und die Niederlade sind für Kurzurlauber beliebt. Dopp: „Anders als der Haupturlaub werden Kurzurlaube häufig mit weniger Vorlauf gebucht. Da das Interesse an Reisen über den Feiertag in diesem Jahr jedoch besonders groß ist, empfiehlt sich eine etwas frühzeitigere Planung.“