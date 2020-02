Kunst: Berühmtes Gemälde verschwunden – unfassbar, wo es 22 Jahre später gefunden wird

View this post on Instagram

Autentica: La tela ritrovata il 10 dicembre scorso nella nicchia del muro esterno della Galleria d’arte Ricci Oddi di Piacenza è di Klimt ed è quella trafugata il 22 febbraio 1997. Ne sono certi gli esperti nominati dalla procura per determinarne l’autenticità. La conferma è arrivata nella conferenza stampa di venerdì 17 gennaio, convocata nella sede della Banca d’Italia di via Mandelli (Piacenza), alla quale hanno partecipato i sostituto procuratori Ornella Chicca e Antonio Colonna. . . #klimt #gustavklimt #art #onlineart #artgallery #ritrattodisignora #2020 #piacenza2020 #ritrattodiragazza #piacenza #museipiacentini #oliosutela #canvas #painting #capolavoro #artwork #1925 #giuseppericcioddi #galleriariccioddi #riccioddi