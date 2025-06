Kroatien-Urlauberin zeigt Restaurant-Rechnung – sie konnte nicht ahnen, was passiert

Der Urlaub ist für viele Menschen die Zeit im Jahr, in der der Alltagsstress für zumindest einen kurzen Zeitraum vergessen wird. Manche Touristen leben dabei ganz nach dem Motto „man gönnt sich ja sonst nichts“, aber viele Deutsche achten auch auf ihrer Reise weiterhin auf den Geldbeutel – schließlich holt einen spätestens bei der Rückreise wieder die Realität ein.

So stellt sich, besonders in Zeiten der Inflation, auch immer wieder die Frage nach einem schönen Reiseziel, an dem man günstig Urlaub machen kann. Eine Camperin postete nun eine Restaurant-Rechnung aus Kroatien, die die Gemüter spaltet. Die User sind sich uneins: Ist das ein fairer Preis?

Kroatien-Urlauberin löst Diskussion um Rechnung aus

Die Urlauberin postete die Rechnung als Beweis für faire Preise – damit war jedoch nicht jeder User der Facebook-Gruppe „Kroatien mit Camper“ einverstanden. Auf der Restaurant-Rechnung aus Dalmatien sind zwei Pizza Tuna (jeweils 15 Euro), ein gemischter Salat (6 Euro) sowie zwei Karlovačko Točeno (kroatische Biere) für jeweils 4 Euro berechnet – ein Gesamtpreis von 44 Euro für ein Essen für zwei Personen. „Weil, so viele sagen, Kroatien sei so teuer! Es sind die gleichen Preise wie in Österreich auch“, schrieb die Reisende dazu.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Zusätzlich postete die Reisende ein Foto von einer Supermarkt-Rechnung aus Kroatien, doch der Restaurant-Besuch blieb Dreh- und Angelpunkt der Diskussion. Ein User bemerkt, dass Kroatien im Vergleich zu Deutschland oder Österreich früher „billig“ gewesen sei. „Die Preise sind mittlerweile auf dem gleichen Niveau und darüber“, kommentiert er kritisch. Ein weiterer Urlauber ist der Meinung, dass 15 Euro für eine Thunfisch-Pizza „teuer“ sei. Doch manche User stimmen der Erstellerin des Beitrags auch zu…

„Knausert nicht rum“

„Wie ich dieses Gejammer nicht mehr hören/lesen kann“, beschwert sich ein Nutzer laut „wa„, der offenbar kein Problem in den Preisen sieht. Auch in Italien oder Spanien gebe es ähnliche Entwicklungen seit Einführung des Euros. „Wir sind im Urlaub, genießt die Zeit und knausert nicht rum“, appelliert er.

Mehr News:

Ob die 44 Euro für den Restaurant-Besuch nun fair sind, spaltet die Gemüter der Urlauber. Einig sind sie sich aber darin, dass die günstigeren Orte definitiv abseits der Touristen-Hotspots zu finden sind. Es komme darauf an, wo man essen gehe und welches Restaurant man dabei auswähle.