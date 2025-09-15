Kroatien-Urlauber schildern Taxi-Masche – Experte wird deutlich

Aus Berichten einzelner Urlauber Rückschlüsse auf eine gesamte Nation zu ziehen, macht bekanntermaßen nicht immer Sinn. Gleichzeitig kann man es Touristen natürlich nicht verübeln, wenn sie nach dem ein oder anderen Medienbericht zumindest einmal vorsichtig aufhorchen.

Zuletzt geisterten etwa mehrere Schilderungen von Kroatien-Urlaubern durch die Öffentlichkeit, in denen von horrend hohen Taxi-Rechnungen die Rede war. Mit Blick auf diese Vorkommnisse findet Romeo Draghicchio, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus, gegenüber unserer Redaktion deutliche Worte.

Kroatien-Urlauber schildern Taxi-Masche

Es sind teils wilde Summen, die in einigen Touristen-Schilderungen auftauchen. Die einen sollten angeblich für eine knapp 30 Kilometer lange Taxifahrt fast 650 Euro bezahlen (>> wir berichteten), andere erzählen gar von einer 1.500-Euro-Rechnung für mickrige 1,5 Kilometer Fahrt!

Wer einen Kroatien-Urlaub plant und solche Berichte hört, dürfte womöglich ins Grübeln kommen, ob eine Taxi-Fahrt vor Ort eine solch gute Idee sei. Doch selbstverständlich kann man aus einer Hand voll Einzelberichte kein Urteil über eine gesamte Nation fällen.

Unsere Redaktion hat daher bei Romeo Draghicchio nachgefragt, dem Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus. Er findet deutliche Worte mit Blick auf die Geschichten, in denen einige wütende Urlauber den Taxi-Fahrern sogar Betrug vorwerfen.

„Sicheres und gastfreundliches Reiseziel“

„Wir möchten betonen, dass es sich hierbei um isolierte Beispiele handelt, die keinesfalls die übliche Erfahrung von Besuchern in unserem Land widerspiegeln“, betont Draghicchio. „Die große Mehrheit der Taxiunternehmer arbeitet professionell und zu fairen Preisen, und Kroatien wird weiterhin als sicheres und gastfreundliches Reiseziel mit einem konkurrenzfähigen Preis-Leistungs-Verhältnis anerkannt.“

Verstöße durch vereinzelte schwarze Schafe in der Branche wolle man dabei nicht hinnehmen. „Zudem haben die zuständigen Institutionen bereits Gesetzesänderungen angekündigt, die den Taximarkt weiter regulieren sollen – von der Einführung von Höchsttarifen bis hin zu strengeren Kontrollen des Taxibetriebs und einer stärkeren Aufsicht über die Apps“, erklärt Draghicchio. „Der Kroatische Tourismusverband begrüßt alle Bemühungen der zuständigen Ministerien, Institutionen und lokalen Selbstverwaltungsstellen, die darauf abzielen, die Gäste zu schützen und den Ruf Kroatiens als Reiseziel zu wahren.“