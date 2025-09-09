Kroatien-Urlauber tauchen im Meer – in zehn Metern Tiefe passiert es

Kroatien hat nicht nur wunderschöne Küsten und das offene Meer, das jedes Jahr Millionen Urlauber anzieht. Auch unter Wasser hat das Land gleich mehrere Attraktionen zu bieten. Wer die versteckten Highlights entdeckt, kommt sicherlich ins Staunen.

Besonders in der Bucht Jelinak (Trogir). Dort wartet eine Attraktion in zehn Metern Tiefe, um von dir in deinem Kroatien-Urlaub entdeckt zu werden.

Kroatien-Urlauber ahnen nicht, was in der Tiefe schlummert

Die Adria ist ein Ort, den es nicht nur über, sondern auch unter Wasser zu entdecken gilt. Höhlen, Korallenriffe und noch viel mehr warten hier auf Schnorchler, Taucher und Abenteuerlustige. Ein besonders eindrucksvoller Ort ist das Unterwassermuseum Via Crucis. In der Bucht Jelinak finden auch Tauchanfänger über 50 Skulpturen, die den Kreuzweg Jesus Christus darstellen.

In zehn Metern Tiefe wurde eine acht Meter hohe Jesus-Statur errichtet, weitere Figuren findest du schon im flacheren Gewässer bei vier bis fünf Metern. Doch in der Tiefe können Taucher auch noch etwas anderes finden: ein kleines Flugzeug, den Jagdeinsitzer Soko Jastreb J-21. Keine Sorge, das Exponat wurde so bearbeitet, dass es die Unterwasserwelt nicht verschmutzen oder ihr Schaden kann. Auch die Skulpturen sind auch umweltfreundlichem Ferrozement gefertigt.

Kroatien-Urlaub with a twist

Neben dem Unterwassermuseum gibt es auch noch den Unterwasser-Archäologiepark Mali Lošinj in der Bucht Čikat. Kriegsexponate aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch Kanonen und Anker aus dem 16. Jahrhundert oder sogar dem vierten oder fünften können dort betrachtet werden. Es gibt sogar eine Nachbildung einer antiken Bronzestatue des Athleten Apoxyomenos aus dem zweiten bis ersten Jahrhundert vor Christus.

In Kroatien kannst du aber auch alte Schiffswracks mit deiner Taucherausrüstung erkunden. Zum Beispiel in Vele Lagne (Dugi Otok): Dort ruht das Wrack des italienischen Frachtschiffs „Michelle“. Dieses strandete dort im Jahre 1983 – vermutlich mit Absicht, um die Versicherung zu betrügen – so erzählen es sich zumindest die Locals. Auch in der Bucht von Zavratnica und bei der Insel Krk warten Schiffswracks auf abenteuerlustige Taucher.

Bei ersterem handelt sich um einen 1944 versenkten Faltkatamaran, der während des Zweiten Weltkriegs zum Transport von Kriegsausrüstung genutzt wurde. In unter fünf Metern können ihn sogar Schnorchler dank kristallklarem Wasser begutachten. 1968 sank der griechische Frachter „Peltastis“ in einer stürmischen Nacht vor Krk. Nur vier Passagiere überlebten das Unglück. Heute zählt das Wrack zu einer der beliebtesten Unterwasserattraktionen.