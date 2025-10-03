Deutsche kriegt Preis-Schreck im Kroatien-Urlaub – plötzlich hat sie eine irre Idee

Diese Urlauberin war aber besonders kreativ! Kroatien ist vor allem bei den Deutschen ein ziemlich beliebtes Urlaubsziel in der Sommerzeit. Mit seinen malerischen Küsten und dem schönen Landinneren zieht das Land jährlich Millionen Touristen an.

So auch in diesem Jahr eine besonders raffinierte Reisende. Denn wie in jedem anderen Urlaubsland auch sind in Kroatien ebenfalls die Preise für Kost und Logis gestiegen. Doch einer deutschen Mädelsgruppe hat nun das Internet zu einer Finanzspritze verholfen, nachdem sie offenbar einen kleinen Preis-Schock bei den Getränken erlitten hatten …

Ist damit der Kroatien-Urlaub gerettet?

Während ihres Roadtrips durch Kroatien kam wohl eine der Mädels auf die glorreiche Idee, auf der Heckscheibe ihres Autos in großen Buchstaben „Girls Trip. Buy us a drink!“ zu schreiben. Mit ihren dazugehörigen PayPal-Daten wollte sie sich so also den einen oder anderen Drink erschnorren. Und diese Aktion schien für eine Menge Aufmerksamkeit zu sorgen.

Denn ein anderes Girl auf TikTok ist auf das Auto aufmerksam geworden und hat prompt ihre Reichweite genutzt, um ein wenig die Werbetrommel für diese Aktion zu rühren. „Gute Fahrt, Girls“, schrieb sie zu dem Clip, in dem sie ein paar Euros der Reisegruppe spendiert. Wie viel sie letztlich der Gruppe gepaypalt hat, ließ sie jedoch offen.

TikTok-User feiern die ungewöhnliche Masche

All das ging natürlich nicht an der Initiatorin der ganzen Sache vorbei. Sie meldete sich direkt unter dem Post und kommentierte: „Ey man, danke, so süß von dir. Du trägst ein großes Stück zu unserem Urlaub bei.“

Und auch andere TikTok-User feiern diese ungewöhnliche Masche. „Hab euch was dazu gegeben. Viel Spaß“, „Ich liebe Frauen einfach. Und ja, gute Idee, Kroatien übel teuer geworden“ oder „Haha, das ist so smart“, schrieben unter anderem weitere Nutzer im Netz.