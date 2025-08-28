Preise in Kroatien am Limit? Tourismus-Boss packt aus!

Kroatien gehört seit Jahren zu den Lieblingszielen vieler Urlauber – kristallklares Wasser, charmante Küstenorte und mediterranes Flair machen das Land zu einem echten Sommertraum. Doch einer der wichtigsten Faktoren bei der Urlaubsplanung bliebt für viele Touristen nach wie vor das Finanzielle.

Egal ob im Restaurant, beim Einkaufen oder an der Strandbar – viele fragen sich inzwischen, ob Kroatien noch das günstige Reiseziel von früher ist oder ob die Preise langsam am Limit angekommen sind. Nun spricht Romeo Draghicchio, Direktor der kroatischen Zentrale für Tourismus, gegenüber unserer Redaktion Klartext.

Urlaub in Kroatien: Preise sind deutlich gestiegen – Grund ist die Inflation

Kroatien galt lange Zeit als echter Geheimtipp für einen günstigen Urlaub in Europa. Sonne, Meer und mediterranes Flair – und das alles zu fairen Preisen. Doch wer in den letzten Jahren dort Urlaub gemacht hat, dürfte gemerkt haben: Diese Zeiten sind vorbei. Die Preise sind spürbar gestiegen – nicht nur in den beliebten Küstenorten, sondern landesweit.

++ Auch spannend: Kroatien-Urlaubern platzt endgültig der Kragen – „Einmal und nie wieder“ ++

Ein Grund dafür ist die anhaltend hohe Inflation, die das Land seit Jahren beschäftigt. Besonders stark spürbar wurde das für viele ab 2023, als Kroatien den Euro einführte. So gab auch das Statistikamt des Landes (DZS) an, dass sich die Preise zwischen 2015 und 2024 insgesamt um rund 70 Prozent verteuert haben – eine enorme Entwicklung innerhalb weniger Jahre.

„Qualität entspricht Preis“

Und gerade zur Hochsaison müssen Reisende inzwischen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Für eine Übernachtung zu zweit werden im Durchschnitt etwa 100 Euro fällig. Natürlich gibt es auch günstigere Alternativen – wer abseits der touristischen Hotspots sucht, wird wohl eine gute Option finden, doch fest steht: Das Land ist deutlich teurer geworden.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

All das überrascht selbst die Tourismusbranche wenig. Romeo Draghicchi erklärt unserer Redaktion: „Ich kenne kein Zielgebiet in Europa, das billiger geworden ist in den letzten Jahren. Und ganz klar sind auch in Kroatien, auch im Sinne von der Steigerung der Qualität, die Preise nach oben gegangen. Das, was uns aber wichtig zu betonen ist, ist, dass wenn man so einen gewissen Preis verlangt, dass auch die Qualität diesem Preis entsprechen kann.“

Tourismussektor soll gezielt gesteurert werden

Für ihn liegt der Fokus im Land inzwischen verstärkt auf Qualität statt Quantität. Die Entwicklung des Tourismus wird laut seiner Aussage gezielt durch staatliche Strategien begleitet – nicht nur in der Theorie, sondern auch in der praktischen Umsetzung. So betont er: „In der Tourismusbranche Kroatiens wird großer Wert auf Qualität gelegt. Von staatlicher Seite gibt es strategische Pläne, die gezielt die Entwicklung des Tourismussektors steuern. Diese Pläne werden anschließend sowohl vom privaten als auch vom öffentlichen Sektor umgesetzt.“

Ob das für jeden Urlauber ein fairer Tausch ist, bleibt Geschmackssache. Klar ist: Kroatien ist noch immer ein wunderschönes Reiseziel – nur eben längst kein Schnäppchen mehr.