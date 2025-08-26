Kroatien-Urlauber benehmen sich komplett daneben – Anwohner greifen knallhart durch

Auf der kroatischen Insel Ošljak bei Zadar eskaliert aktuell die Situation. Täglich landen rund 1.000 Touristen auf dem 0,3 Quadratkilometer kleinen Eiland. Sie hinterlassen Müll, zerstören private Gärten und bedrohen den Alltag der zehn ständigen Bewohner.

Der Höhepunkt: Ein Fremder betrat zuletzt einfach ungefragt ein Wohnhaus und fragte nach einer Toilette. Das wollen sich die Insulaner nicht mehr bieten lassen und gehen entschieden gegen die Massen vor, die hier in Kroatien Urlaub machen wollen.

Bewohner kämpfen für nachhaltigen Kroatien Urlaub

Die Insel Ošljak ist ein Landschaftsschutzgebiet und nicht für Massentourismus ausgelegt. Es fehlen Infrastruktur wie öffentliche Toiletten oder Trinkwasser. „Diese Boote kommen völlig illegal und unrechtmäßig in ein geschütztes Gebiet“, kritisiert Mihovil Valčić, Sprecher der Anwohner. Touristen betreten private Grundstücke und beschädigen jahrhundertealte Steinmauern.

Die Bewohner fordern klare Regeln sowie Limits für Bootsankünfte. Laut Valčić verdienen die Betreiber bis zu 600 Euro pro Tour. Einige Inselbewohner haben Ošljak in der Hochsaison bereits verlassen. „Jetzt passiert es, dass wir uns im eigenen Zuhause nicht sicher fühlen“, beschreibt Valčić gegenüber „Slobodna Dalmacija“ die belastende Lage.

Preko hat erste Maßnahmen ergriffen und ein Bootsanlegeverbot erlassen. Die Bewohner wehren sich weiter gegen den anhaltenden Ansturm. Ziel ist es, Ošljak wieder zu einem ruhigen Rückzugsort zu machen. Trotz heftigem Widerstand der Bootsbetreiber zeigt sich die Mehrheit der Bewohner entschlossen, den „touristischen Terror“ zu beenden.

