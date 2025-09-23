Urlaub in Kroatien und seine Schattenseiten – die Gefahr geht von Booten aus

Kroatien ist längst eines der Lieblingsreiseziele der Deutschen. Ob Partyurlaub, Sightseeing in Zagreb oder Split oder der klassische Sommerurlaub am Strand: Der Mittelmeerstaat gewinnt immer größerer Beliebtheit, Urlaub in Kroatien ist zum Trend geworden.

Doch Kroatien-Urlauber sollten nun genau aufpassen. Denn zuletzt kam es immer wieder zu großem Ärger. Vor allem in einer Region des Landes machen sich die Bürger große Sorgen.

Urlaub in Kroatien: Illegale Boote versetzen Bürger in Sorge

Die Buchten Dalmatiens sind traumhaft schön. Viele Urlauber kommen hier her, um das türkisblaue Wasser und die schönen Strände zu genießen. Das große Problem dabei: Die Boote, mit denen auch Urlauber immer wieder an die Buchten kommen.

Ihre Anker zerstören unter Wasser das wichtige Ökosystem. Schon seit längerer Zeit beobachten die Anwohner dieses bittere Szenario. Ihre Sorge wird immer größer. Mittlerweile ist sie so groß, dass sich einzelne Bürger an die örtlichen Medien wenden.

Laut „kroatien-nachrichten.de“ fordern die Bürger strengere Kontrollen der illegalen Ankerplätze. Es soll genau dokumentiert und bewacht werden, welche Schiffe dort liegen dürfen und sollen und welche eben nicht.

Verzweifelter Leserbrief über Bootssituation

„koratien-nachrichten.de“ veröffentlichte kürzlich einen Leserbrief eines sehr besorgten Bürgers. „Den ganzen Sommer über und seit Jahren liegen Segelboote in der Bucht von Vucine und in der Stadt Zuljana vor Anker und zerstören die Posidonia gnadenlos“, heißt es hier.

„Es handelt sich eindeutig um die Zerstörung der Posidonia“, berichtet ein weiterer Anwohner. Wer Urlaub in Kroatien machen möchte, sollte sich also genaustens informieren. Vor allem, wenn man eine Bootstour an die schönsten Buchten des Landes plant.