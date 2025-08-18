Kroatien-Urlaubern platzt endgültig der Kragen – „Einmal und nie wieder“

Für viele Urlauber ist Kroatien eines der beliebtesten Reiseziele in den Ferien. Das Land besticht mit traumhaften Stränden, seiner beeindruckenden Natur, den historischen Städten (die auch schon als Dreh-Kulisse für die Hit-Serie „Game of Thrones“ dienten) – aber eben auch wegen seines Preis-Leistungs-Verhältnisses.

Viele Touristen haben Kroatien als kosteneffizientes Urlaubsziel abgespeichert. Doch der gute Ruf bröckelt. Immer mehr Urlauber beschweren sich nicht nur über Massentourismus in den beliebtesten Regionen des Landes, sondern auch über teilweise exorbitant angestiegene Preise. Eine aktuelle Entwicklung in der Stadt Dubrovnik bringt das Fass für viele Kroatien-Fans schließlich zum Überlaufen.

Kroatien-Urlauber haben die Schnauze voll

Das Nachrichtenportal „Kroatien News“ hat auf seinem Facebook-Profil ein Foto aus Dubrovnik geteilt. Es zeigt ein Parkplatz-Schild in der Innenstadt. Wer dort sein Auto abgestellt, musste im vergangenen Jahr noch 10 Euro bezahlen. Jetzt verlangt der Parkplatzbetreiber 20 Euro Grundgebühr – und für jede angefangene Stunde weitere 10 Euro.

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Dubrovnik bleibt also nicht nur das Juwel der Adria, sondern auch Spitzenreiter bei den Preisen“, schreibt das Portal dazu – und trifft damit offenbar einen Nerv bei zahlreichen Urlaubern.

„Zu den Preisen keine Reise wert“

Fast 600 Kommentare haben sich unter dem Facebook-Beitrag angesammelt. Darin berichten mehrere Kroatien-Urlauber von ihren Erfahrungen in Dubrovnik. Und eines lässt sich festhalten: Positives findet man dort eher selten.

Ein Auszug:

„In Kroatien gibt es definitiv schönere Orte als Dubrovnik. Ich finde die Stadt überteuert. Insbesondere, was Parkgebühren betrifft. 20 Euro pro Stunde für einen Parkplatz ist schlichtweg unverschämt. Selbst in vielen europäischen Metropolen zahlt man nicht so viel.“

„Bei den Preisen, die Kroatien gerade fährt, erledigt sich der Tourismus bald von selbst.“

„Dubrovnik ist eine reine Touristen-Abzocke, haben wir letztes Jahr schon feststellen müssen. Einmal und nie wieder.“

„Kroatien ist mittlerweile völlig überteuert und zu den Preisen keine Reise wert.“

„Da fährt man am besten nicht mehr hin. Irgendwann fällt denen ihre Unverschämtheit auf die Füße.“

Mehr News:

Andere Touristen heben zwar hervor, dass Dubrovnik zwar zweifellos eine wunderschöne Stadt sei – doch auch ihnen macht die Preisentwicklung zu schaffen. Hier und da melden sich jedoch auch Urlauber, die empfehlen, etwas außerhalb der Stadt zu parken oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, um Geld zu sparen.