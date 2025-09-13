Urlauber nehmen in Kroatien Taxi – als der Fahrer den Preis nennt, sind sie fassungslos

Es ist ein Vorfall, der in den sozialen Medien für großes Aufsehen gesorgt hat: Im Urlaub in Kroatien stiegen Touristinnen in ein Taxi. Am Zielort angekommen, nannte der Taxifahrer ihnen dann den Preis – angeblich habe die Fahrt 643 Euro gekostet.

Ein Wucherpreis, insbesondere angesichts der normalen Taxipreise in Kroatien. Die Touristinnen wollten vom Fährhafen zur Čiovo-Brücke in Split gelangen – eine Strecke, die üblicherweise in Kroatien etwa 70 Euro kostet. Entsprechend groß war die Ungläubigkeit, als der Taxifahrer nach der Fahrt den Wucherpreis forderte.

Taxifahrer begründet Wucherpreis mit einer notwendigen Reinigung

Laut der Tageszeitung „Jutarnji List“ begründete er den extrem hohen Preis damit, dass er 20 Euro pro Kilometer verlangen würde. Außerdem sei der Preis teurer, da es sich um ein privates und kein gewöhnliches Taxi handele. Jedoch scheint auch diese Rechnung nicht ganz aufzugehen – denn wie die „Werra-Rundschau“ feststellte, hätte selbst mit diesen Preisen die Strecke von rund 28 Kilometern höchstens 560 Euro kosten dürfen.

+++ Neue Regeln in Fliegern! Ignorante Urlauber werden bis zu 500 Euro extra los +++

Dann erklärte der Taxifahrer den Touristinnen, dass der Fahrpreis eigentlich nur 280 Euro betragen habe. Zusätzlich seien jedoch 350 Euro angefallen, da nach der Fahrt „eine gründliche Reinigung“ des Autos notwendig gewesen sei. Laut seiner Aussage habe eine der Urlauberinnen ein Getränk im Fahrzeug verschüttet. Zudem erklärte er, dass die Touristinnen in sein Taxi gestiegen seien, ohne sich vorab über den Preis zu erkundigen.

+++ Von wegen Kreta und Rhodos! Diese griechische Insel wird bei Urlaubern zum neuen Trend +++

Urlaub in Kroatien: Berichte über betrügerische Taxifahrer

Der Taxifahrer beharrte auf seinen Preis, doch die Touristinnen weigerten sich, solch eine hohe Summe zu zahlen. Beide Parteien überlegten sogar, die kroatische Polizei einzuschalten. Da man jedoch eine Eskalation vor dem Hotel vermeiden wollte, einigte sich der Taxifahrer telefonisch mit dem Vater einer der Touristinnen. Schlussendlich zahlten die Urlauberinnen 150 Euro in bar.

Dieser Vorfall soll jedoch kein Einzelfall in Split sein. Wie die „Werra-Rundschau“ berichtete, beschweren sich Touristen seit längerer Zeit über extrem hohe Taxipreise im Kroatien-Urlaub. Laut Berichten soll es eine kleine Gruppe von etwa zehn Taxifahrern geben, die gezielt Touristen ins Visier nimmt. Nach der Fahrt verlangen sie dann Beträge, die vollkommen überzogen sind.

Gegenüber dem Sender „B92“ kommentierte ein kroatischer Taxifahrer die Situation: „Sie rauben Touristen aus und verschaffen uns einen schlechten Ruf.“