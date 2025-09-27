Rätselhafte Szenen an Kroatien-Stränden – Urlauber beunruhigt

Ist das normal oder illegale Umweltverschmutzung? Diese Frage stellen sich aktuell mehrere Urlauber in Kroatien, wenn sie sich den Strand an der Adria-Küste ansehen.

Teils kilometerlange Küstenabschnitte zwischen Zadar und Šibenik sind plötzlich von weißem Schaum bedeckt. Stammt die seifenartige Substanz von entsorgten Chemikalien oder handelt es sich um ein natürliches Phänomen? Urlauber und Einheimische sind beunruhigt.

Was ist da am Kroatien-Strand los?

Die Anwohner befürchten das Schlimmste, verdächtigen einen Charterboot-Fahrer, seinen Tank illegal entleert zu haben. Doch die Behörden konnten noch keine eindeutige Erklärung für den Schaum am Strand finden – was natürlich nicht gerade zur Beruhigung der Massen beiträgt.

Wie „wa.de“ berichtet, gibt es auch einen natürlichen Erklärungsansatz – schließlich tritt der schaumige Teppich an der Adriaküste Wissenschaftlern zufolge schon seit dem 17. Jahrhundert immer wieder auf. Auch in den 80ern, 90ern und 2000ern gab es Sichtungen. Das Phänomen könnte durch Algenblüten, organische Substanzen wie Seetang oder Phytoplankton hervorgerufen werden, die dann durch die Wellen schaumig durchgemischt werden.

Die große Frage für Urlauber und Anwohner bleibt jedoch: Ist der Schaum giftig? Muss man den Stränden fernbleiben?

Phänomen an deutschen Küsten

Auch die deutschen Küstenbewohner auf Sylt oder in St. Peter-Ording kennen das Phänomen – doch als Greenpeace dort Anfang 2025 einige Proben fürs Labor sammelte, wurden dort PFAS-Chemikalien nachgewiesen. Diese kommen in vielen Alltagsprodukten vor, weil sie u.a. fett- und wasserabweisend wirken.

In Dänemark – nicht weit von den deutschen Küsten entfernt – dürfen maximal 40 Nanogramm dieser PFAS-Chemikalien in Badewasser nachweisbar sein. Im Schaum vor den deutschen Küsten waren es zwischen 58.000 und 96.000 Nanogramm pro Liter! Alarmierende Werte – schließlich gelten PFAS-Chemikalien als krebserregend.

Ob es sich beim Schaum in Kroatien jedoch um denselben Schaum wie an der Nordsee-Küste handelt, steht nicht fest.