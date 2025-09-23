Kroatien-Experte verrät: Diese Ziele im Land haben viele Touristen nicht auf dem Schirm!

Kroatien ist auch in diesem Jahr wieder ein sehr beliebtes Reiseziel der Deutschen im Sommer gewesen. Auch jetzt noch verschlägt es viele an die kroatische Adria. Neben türkisfarbenen Wasser und ellenlangen Stränden hat das Land aber noch so einiges andere zu bieten.

Das verrät uns der Kroatien-Experte Romeo Draghicchio, Direktor der kroatischen Zentrale für Tourismus, im Interview mit dieser Redaktion. Denn neben den Küstenregionen hat das Land noch so einiges mehr zu bieten. Was? Das erfährst du hier!

Neue Kroatien-Ziele im Vormarsch?

„Die Küstenregionen sind generell sehr gut besucht – ohne große Ausnahmen, wie wir in letzter Zeit gesehen haben. Doch in den Vordergrund rücken zunehmend auch Reiseziele im Landesinneren, besonders die Hauptstadt Zagreb“, so Draghicchio deutlich im Interview mit dieser Redaktion.

Aber auch andere, weniger bekannte Regionen wie Slawonien, Zagorje oder Gebiete abseits der Küste geraten offenbar immer mehr in den Fokus von Urlaubern. Jedoch sieht der Experte hier ein kleines Manko. „Natürlich ist klar, dass die Besucherzahlen, die wir an der Küste verzeichnen, im kroatischen Binnenland wahrscheinlich nicht erreicht werden können“, erzählt der Tourismus-Experte weiter.

„Es gibt strategische Pläne“

Kroatien hat in den vergangenen Jahren so einiges getan, dass das Land noch attraktiver für Touristen wird. So berichtet der Direktor der kroatischen Zentrale für Tourismus: „Von staatlicher Seite gibt es strategische Pläne, die gezielt die Entwicklung des Tourismussektors steuern. Diese Pläne werden anschließend sowohl vom privaten als auch vom öffentlichen Sektor umgesetzt.“

Seit den 1960er- und 1970er-Jahren sei Kroatien schon sehr bekannt – auch in Deutschland. „Der heutige Boom ist daher eher ein neuer Abschnitt, in dem eine neue Richtung eingeschlagen wird“, verrät der Experte im Gespräch mit dieser Redaktion.