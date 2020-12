Kroatien: Schweres Erdbeben ++ Zahl der Toten steigt ++ „Wir sahen, wie ein Kind auf dem Hauptplatz starb“

Ein schweres Erdbeben hat am Dienstag in Kroatien Menschenleben gekostet.

Ein schweres Erdbeben hat am Dienstag Kroatien erschüttert! Das Erdbeben der Stärke 6,4 traf Kroatien in den Mittagsstunden.

Mindestens fünf Menschen sind bei dem Erdbeben in Kroatien gestorben - darunter auch ein Kind.

Zahlreiche Häuser sind bei dem Erdbeben in Kroatien eingestürzt. Foto: dpa / AP

Erdbeben in Kroatien: Dramatische Szenen im Epizentrum

Bereits am Montag hatte die Erde mit einer Stärke von Stärke 5,2 und 5,0 in Kroatien gebebt, verletzt wurde dabei niemand. Einen Tag später ist das Ausmaß verheerend.

Ein Erdbeben erschütterte am Dienstag erneut Teile von Kroatien. Hier ein Bild von Montag. Foto: AP/dpa

Das Epizentrum des zweiten Bebens in Kroatien innerhalb von 30 Stunden lag 45 Kilometer südöstlich von Zagreb. In Petrinja berichtete ein Reporter der Tageszeitung „Jutarnji List“ von dramatischen Szenen. Sirenen von Feuerwehr- und Ambulanzwagen hallten durch die Stadt, bald zeigte sich ein Bild der Verwüstung. Aus Angst vor weiteren Erdstößen zogen sich Bewohner in den kleinen Stadtpark zurück. Rettungsmannschaften suchten unter Trümmern nach Verschütteten.

Erdbeben in Kroatien: „Wir sahen, wie ein Kind auf dem Hauptplatz starb“

Für ein kleines Mädchen sollte jede Hilfe zu spät kommen. Es wurde von herabfallenden Trümmern erschlagen.

+++ Whatsapp-Schock! App verschwindet am 1. Januar 2021 auf Millionen Handys +++

Bürgermeister Darinko Dumbovic bestätigte den Tod des Kindes: „Es ist schrecklich, es gibt Opfer, es gibt Verletzte. Wir sahen, wie ein Kind auf dem Hauptplatz starb“, sagte er dem Nachrichtenportal „24sata.hr“. 20 Bewohner der Stadt wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

--------

Top-News:

Pierre Cardin ist tot (†98): Modedesigner hinterlässt riesiges Imperium

Euro: Hast du diese seltene 50-Cent-Münze im Portemonnaie? Sie ist 750 Euro wert!

Rewe tritt mit Werbe-Video Lawine los: „Hatte Tränen in den Augen"

--------

Mehr Tote nach Erdbeben in Kroatien: Vater und Sohn von Trümmern begraben

Weitere vier Menschen ließen im Dorf Majske Polinje westlich von Petrinja ihr Leben. Bei den Todesopfern handelt es sich um vier Männer, unter ihnen ein Vater und sein Sohn, die in ihren Häusern unter den Trümmern begraben wurden, berichtete „24sata.hr“ unter Berufung auf eine Kommunalpolitikerin.

Auch die Kreishauptstadt Sisak war schwer betroffen. Der Sitz der Stadtverwaltung sei zur Hälfte eingestürzt, sagte Bürgermeisterin Kristina Ikic-Banicek dem kroatischen Fernsehen HRT. Die Gemeindebediensteten konnten sich jedoch alle in Sicherheit bringen, fügte sie hinzu. In ihrer Stadt habe es einige Leichtverletzte gegeben, die ärztlich versorgt wurden.

Auch die Krankenhäuser in der Stadt sowie in Sisak sollen beschädigt wurden sein.

Atomkraftwerk wegen Erdbeben in Kroatien abgeschaltet

Slowenien schaltete wegen des Bebens das Atomkraftwerk Krsko ab, meldete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Es liegt unmittelbar an der Grenze zu Kroatien. Eine Abschaltung sei in solchen Situationen ein Standardvorgang, hieß es.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bereits Hilfe zugesagt. „Wir sind bereit zu unterstützen“, schrieb sie nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Andrej Plenkovic auf Twitter. Sie habe den für humanitäre Hilfe zuständigen Kommissar Janez Lenarcic gebeten, so bald wie möglich ins Erdbebengebiet zu reisen. „Wir stehen an der Seite Kroatiens“, betonte von der Leyen. (ldi/ak/dpa)