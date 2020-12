Kroatien: Erdbeben erschüttert erneut das Land – erhebliche Schäden in der Hauptstadt ++ Kind gestorben

Kroatien: Anwohner versammeln sich nach einem Erdbeben auf einem Platz in der Innenstadt in Zagreb.

Schlimmes Erdbeben in Kroatien! Am Dienstag hat eine Erschütterung erhebliche Schäden in Kroatien angerichtet. Die Hauptstadt Zagreb soll am schwersten getroffen wurden sein. Ein Kind wurde bei dem Erdbeben getötet.

Bereits am Montag bebte die Erde mit einer Stärke von Stärke 5,2 und 5,0 in Kroatien, verletzt wurde niemand. Einen Tag später ist das Ausmaß schlimmer. Medien berichten von einem getöteten Kind in der Kleinstadt Petrinja, 45 Kilometer südöstlich von Zagreb.

Ein Erdbeben erschütterte am Dienstag erneut Teile von Kroatien. Hier ein Bild von Montag. Foto: AP/dpa

Kroatien: Kind von Trümmern erschlagen

Das Zentrum von Petrinja soll praktisch in Trümmern liegen. Schwere Beschädigungen wurden auch aus der Hauptstadt Zagreb in Kroatien gemeldet.

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) gab die Stärke des Erdbebens mit 6,4 an. Das Epizentrum lag rund 45 Kilometer südöstlich von Zagreb. Das Beben war in ganz Kroatien, aber auch in Österreich, Italien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina zu spüren.

+++ Whatsapp-Schock! App verschwindet am 1. Januar 2021 auf Millionen Handys +++

Medien in Kroatien veröffentlichten Bilder von eingestürzten Häusern in Petrinja. Feuermehr-Männer suchten nach Verschütteten. Ein Kind soll von den Trümmern erschlagen worden, berichtete das Portal jutarnji.hr.

--------

Top-News:

Pierre Cardin ist tot (†98): Modedesigner hinterlässt riesiges Imperium

Euro: Hast du diese seltene 50-Cent-Münze im Portemonnaie? Sie ist 750 Euro wert!

Rewe tritt mit Werbe-Video Lawine los: „Hatte Tränen in den Augen"

--------

Auch die Krankenhäuser in der Stadt sowie in Sisak sollen beschädigt wurden sein.

Slowenien schaltete wegen des Bebens das Atomkraftwerk Krsko ab, meldete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Es liegt unmittelbar an der Grenze zu Kroatien. Eine Abschaltung sei in solchen Situationen ein Standardvorgang, hieß es.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bereits Hilfe zugesagt. „Wir sind bereit zu unterstützen“, schrieb sie nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Andrej Plenkovic auf Twitter. Sie habe den für humanitäre Hilfe zuständigen Kommissar Janez Lenarcic gebeten, so bald wie möglich ins Erdbebengebiet zu reisen. „Wir stehen an der Seite Kroatiens“, betonte von der Leyen. (ldi/dpa)