Neue Regelung: Kroatien-Urlauber werden erleichtert sein

Ähnlich wie es einst bei Mallorca passierte, wächst bei vielen Deutschen auch für das Urlaubsland Kroatien die Begeisterung immer mehr. Daher machen sich Jahr für Jahr immer mehr Urlauber im Sommer auf den Weg nach Zagreb, Dubrovnik, Split und Co.

Doch aufgrund des großen Interesses wird die Anreise oftmals zur Tortur. Denn von Deutschland aus müssen Urlauber einige Mautstationen passieren. Das bedeutet oftmals lange Warteschlangen und zahlreiche Stunden im Auto. Doch damit soll ab 2026 Schluss sein, denn die Einführung eines neuen Mautsystems ohne Schranken steht kurz bevor.

Neues Mautsystem auf dem Weg in den Kroatien-Urlaub

Das slowakische Unternehmen „Sky Toll“ hat zusammen mit „TollNet“ die Ausschreibung für ein revolutionäres Mautsystem gewonnen. Das berichtet jutarnji.hr unter Berufung auf Hrvatske Autoceste, der kroatischen staatlichen Autobahngesellschaft. Die knapp 100 Millionen Euro, die das Projekt kosten soll, werden vollständig durch EU-Mittel aus dem kroatischen Wiederaufbauplan finanziert.

Sky Toll und TollNet setzen sich gegen neun andere Wettbewerber durch. Ab 2026 sollen Autofahrer zwei Optionen bei der Maut haben: Entweder die automatische Kennzeichenerkennung per Kamera oder die bewährte ENC-Mautbox. Die neue Regelung betrifft Auto-, Motorrad- und Fahrer von leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen. Für Lkw-Fahrer bleibt nach wie vor nur die Mautbox.

Ebenfalls neu: Jedes Fahrzeug wird künftig einzeln registriert, wie jutarnji.hr berichtet. Somit könnten anstatt nur 200 Fahrzeugen pro Stunde ab 2026 bis zu 3.000 Fahrzeuge die Mautstellen passieren. Das neue System könnte also vielen Kroatien-Urlauber ihre Anreise erleichtern und viele Nerven und Zeit ersparen. Bis zur Inbetriebnahme werden 24 Monate Bauzeit einberechnet, sodass Ende 2026 alles final sein soll.