Hurrikan-Alarm in der Karibik! Diese Kreuzfahrt-Passagiere trifft es jetzt hart

Alarm in der Karibik! Hurrikan „Erin“ treibt hier derzeit sein Unwesen – mit verheerenden Auswirkungen für zahlreiche Urlauber, die in die beliebte Reiseregion eine Kreuzfahrt unternehmen wollten. Am Montagmorgen (18. August) wurde der Hurrikan der Warnstufe 4 von 5 zugeordnet.

Zahlreiche Kreuzfahrtanbieter mussten bereits handeln – darunter bislang MSC Cruises, Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line und Disney Cruise Line. Was das für Passagiere bedeutet, erfährst du hier.

Kreuzfahrten vor Umroutungen

Die gute Nachricht zuerst: Ganz ausfallen wird keine der geplanten Karibik-Reisen – zumindest Stand jetzt. Denn wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ zunächst berichtete, treibt Hurrikan „Erin“ derzeit in der östlichen Karibik sein Unwesen.

Für Urlauber von MSC Cruises, die aktuell mit der MSC World America auf hoher See unterwegs sind, kam die Hiobsbotschaft bereits an Bord: hier werden die geplanten Stopps San Juan und Puerto Plata entfallen. Für einen Plan B wurde allerdings schon gesorgt: Alternativ wird der Kapitän des Kreuzfahrtschiffs Cozumel und Costa Maya ansteuern. Auch der Anlauf auf Ocean Cay, der Privatinsel des Unternehmens, soll noch ersetzt werden.

DIESE Routen werden geändert

Die Schiffe Liberty of the Seas und Vision of the Seas der Reederei Royal Caribbean International sind aktuell gleich im Doppelpack in der Karibik unterwegs. Auch sie sollen umgeroutet werden. Nähere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Norwegian Aqua und Norwegian Jewel der Norwegian Cruise Line können ihre eigentlichen Ozeanreisen, die laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ unter anderem nach Bermuda geführt hätten, nicht wie geplant durchführen und werden umgeleitet. Sie sollen wie die Kreuzfahrt-Dampfer von Royal Caribbean International und der Carnival Cruise Line in Richtung US-Ostküste und Kanada umgeleitet werden. Die Route der Disney Treasure der Reederei Disney Cruise Line wird dagegen in die westliche Karibik führen.

Auch deutsche Reisen betroffen?

Immerhin können deutsche Urlauber aufatmen: Kreuzfahrtschiffe von Aida oder Tui Cruises seien derzeit noch nicht betroffen, denn sie starten üblicherweise im Winter in Richtung Karibik.

„Experten gehen davon aus, dass Erin vermutlich nicht auf Land treffen wird, jedoch wurde der Hurrikan zuletzt nach einer Abstufung wieder hochgestuft, nachdem er wieder an Stärke gewann. Auch potentielle Überschwemmungen durch die Auswirkungen des Hurrikans sind große Gefahren“, heißt es weiter.