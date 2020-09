Kreuzfahrt: Zwei Urlauber benehmen sich daneben – wie Tui reagiert, ist nur konsequent

am 25.09.2020 um 20:31

Nach dem großen Corona-Lockdown ist eine Kreuzfahrt wieder möglich. Tui unternahm erste Reisen bereits im August; damals noch ohne Landgang. Nun dürfen Passagiere sogar an Land und auch die Reiseziele erweiterten sich.

Die Regellockerung hat nun allerdings prompt zu Stress geführt. Als ein Tui-Schiff auf einer Kreuzfahrt war, haben sich zwei Urlauber nämlich ordentlich daneben benommen. Der Reiseanbieter reagierte konsequent.

Kreuzfahrt: Urlauber benehmen sich daneben

Wer derzeit auf Kreuzfahrt gehen möchte, der muss sich an bestimmte Regeln halten. Hält man sich nicht daran, gibt es Konsequenzen, wie ein Vorfall bei Tui zeigt.

„Mein Schiff 6“ von Tui Cruises war vom 13. September für eine Woche auf Kreuzfahrt in Griechenland. Die Reise ging von der Hafenstadt Piräus nach Heraklion auf Kreta und zurück, als es in Piräus zu dem Vorfall kam. Darüber berichtet die Zeitung „Berliner-Kurier“.

Die Passagiere durften an Land gehen, mussten aber in der gesamten Reisegruppe zusammenbleiben. So sollte eine Corona-Ansteckung durch andere Personen ausgeschlossen werden. Zwei Urlauber hatten da offenbar aber keine Lust drauf und entfernten sich von der Gruppe.

Mehr News:

Tui reagiert konsequent

Kreuzfahrt: Ein angelegtes Kreuzfahrtschiff auf Rhodos. (Symbolbild) Foto: imago images / CHROMORANGE

Tui reagierte sofort auf den Regelverstoß und ließ die beiden Urlauber nicht mehr an Bord. Schließlich seien alle Gäste der gebuchten Ausflüge vorab schriftlich darauf hingewiesen worden, „dass unser Gesundheits- und Hygienekonzept derzeit keine individuellen Landgänge erlaubt“, wie eine Tui Cruises-Sprecherin sagte.

Das ist TUI Cruises:

Die TUI Cruises GmbH ist eine Kreuzfahrtgesellschaft mit Sitz in Hamburg

die Flotte besteht aus sieben Kreuzfahrtschiffen

alle Schiffe haben den Namen „Mein Schiff“ sowie einen weiteren Zusatz

drei weitere Schiffe befinden sich im Bau

Den beiden Urlaubern habe man bei der Organisation der Rückreise nach Deutschland geholfen. Wer die Kosten für die ungeplante Heimreise der beiden Passagiere übernimmt, ist unklar. Das schreibt der „Berliner-Kurier“. (nk)