Kreuzfahrt-Offizier räumt bei Jauch ab – kaum zu glauben, was er von Bord verrät

Millionen-Chance statt sieben Weltmeere. Kreuzfahrt-Offizier Phillip Lellau (34) hat am Montag (13. Mai) bei „Wer wird Millionär“ um das ganz große Geld gespielt.

Während der RTL-Sendung gerieten die Quiz-Fragen jedoch mehr und mehr in den Hintergrund. Denn Günther Jauch nutzte die Gelegenheit, den Wachoffizier über die Zustände auf einer Kreuzfahrt auszufragen.

Kreuzfahrt-Offizier räumt mit „Traumschiff“-Mythos auf

Leuchtend weiße Uniformen, die Haare wehen im Wind und der Blick der Crew schweift gen Horizont. Das Bild der Deutschen von der Kreuzfahrt ist schwer geprägt von der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“. Doch geht es an Bord wirklich so zu, wie es uns Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) und seine Crew vermitteln will?

Nach Ansicht von Phillip Lellau hat sich die Kreuzfahrt mittlerweile geändert: „Früher, vor einigen Jahrzehnten, war das noch realistischer, aber was jetzt teilweise dem Kapitän dort zugesagt wird und auch das Verhalten ist nicht mehr ganz passend.“

Das führt der Wachoffizier auf veränderte Sicherheitsvorschriften zurück. Viele Momente, die beim „Traumschiff“ eingefangen werden, seien deshalb in der Realität gar nicht mehr so möglich.

Wie lebt es sich WIRKLICH an Bord?

Und wie viele Privilegien genießt die Crew an Bord? Nach Angaben des Quiz-Kandidaten gar nicht mal so viele. Zumindest am Anfang sei von Luxus an Bord keine Spur gewesen: „Als ich als junger Offizier angefangen habe, war ich in einem Kabuff.“

Mittlerweile habe er sich aber hochgearbeitet und genieße mehr Komfort. So könne er in seiner Position eine Außenkabine mit Balkon beziehen.

Doch das Kreuzfahrt-Leben sei nicht mit jeder Lebenskonstellation zu vereinbaren. Sein Arbeitgeber sieht drei Monate am Stück auf See und danach wieder drei Monate an Land. Damit die Familie sich nicht über so einen langen Zeitraum trennen muss, begleiten seine Frau und Tochter den 34-Jährigen auf hoher See. „Es ist schon eine spezielle Lebenskonstellation. Meine Frau und ich haben uns gemeinsam dafür entschieden und sind bis heute sehr glücklich darüber.“

Der Norddeutsche räumte übrigens 64.000 Euro bei Günther Jauch ab. Sein Plan mit dem Gewinn? „Ich nehme meine Frau und mein Kind und wir machen eine Kreuzfahrt.“ Der Wachoffizier kann offenbar nicht genug bekommen von der See.