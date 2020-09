am 24.09.2020 um 14:54

Kreuzfahrt: Warnung an Aida-Urlauber! Wenn du DAS merkst, solltest du vor Abfahrt einen Arzt aufsuchen

Die Kreuzfahrt-Branche will nach dem Corona-Lockdown wieder in Fahrt kommen. Erste Reedereien führten allmählich bereits Reisen durch, andere stehen kurz davor. Damit eine Kreuzfahrt jedoch trotz des weiterhin umgehenden Coronavirus' möglichst risikoarm erfolgen kann, gibt Aida nun medizinische Hinweise an Urlauber heraus.

Bemerkst du nämlich DAS, solltest du vor Abfahrt einen Arzt aufsuchen.

Kreuzfahrt: Hast du DAS, solltest du vor Abfahrt einen Arzt aufsuchen

Während einer Kreuzfahrt treffen mehrere Tausend Menschen aufeinander; dort gilt besondere Vorsicht vor dem Coronavirus. Die Branche steht deshalb seit Mitte März still, doch es kommt wieder Bewegung auf.

+++ Kreuzfahrt: Überraschende Wende! Urlauber müssen sich nun darauf einstellen +++

Aida Cruises bietet nun Reisen an verschiedene Mittelmeerregionen an, die ab Mitte Oktober durchgeführt werden sollen. Das bedeutet allerdings nicht, dass keine Ansteckungsgefahr mit Corona mehr besteht. Dem Kreuzfahrtportal „Schiffe und Kreuzfahrten“ zufolge gibt Aida deshalb jetzt einen medizinischen Hinweis an seine Kunden heraus.

Hast du vor der Abfahrt gewisse Vorerkrankungen, so solltest du vorab einen Arzt aufsuchen, empfiehlt Aida.

Aidablu soll in wenigen Wochen wieder Richutng Mittelmeer ablegen. (Symbolbild) Foto: imago images / osnapix

Risikogruppen sollten mit Arzt sprechen

Konkret heißt es, dass folgende Krankheiten im Falle einer Ansteckung mit Corona zu einem schweren Verlauf führen können:

Chronische respiratorische Insuffizienzen

Immunsuppressionen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Diabetes

Krebserkrankungen

chronische Erkrankungen der Leber

Starke Adipositas

Außerdem erhalten grundsätzlich alle Kunden im Alter ab 65 Jahren die Warnung. Du solltest also mit einem Arzt über die geplante Reise sprechen und überlegen, ob du tatsächlich auf ein Kreuzfahrtschiff steigen willst, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ schreibt. (nk)