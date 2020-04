Kreuzfahrt: Vorsicht! Wenn du dich auf dem Schiff fotografieren lässt, könnte DAS passieren

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Eine Kreuzfahrt ist und bleibt trotz der Corona-Krise für viele Menschen ein einmaliges Erlebnis. Nicht wenige erfüllen sich auf hoher See ihren Lebenstraum.

Touristen dürften geschockt sein, wenn sie hören, was einige Kreuzfahrt-Mitarbeiter sich an Bord erlauben.

Während einer Kreuzfahrt solltest du dich nie von den Mitarbeitern fotografieren lassen. Die Fotos werden gerne zweckentfremdet. (Symbolbild) Foto: imago images / AAP

Kreuzfahrt: Ex-Crew-Mitglied packt aus – DAS solltest du lieber lassen

Auf einem Kreuzfahrt-Schiff gibt es reihenweise Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Planschen im Pool, abhängen an der Bar oder Geld setzen im Casino. Crew-Mitglieder geben sich außerdem die größte Mühe, ihre Gäste an Bord bei Laune zu halten. Dazu zählen auch professionelle Fotografen. Doch Ex-Crew-Mitglied Sam Catling rät dringend davon ab, sich auf einem Kreuzfahrt-Schiff von ihnen ablichten zu lassen, berichtet der britische „Express“.

Den Grund dafür enthüllte Catling demnach in seinem Buch „Seems Like Smooth Sailing“. Darin gab der Ex-Kreuzfahrt-Mitarbeiter zu bedenken, dass die Passagiere keine Kontrolle darüber hätten, was mit ihren Fotos geschehe.

Von einer Kreuzfahrt auf hoher See träumen viele Touristen. (Symbolfoto) Foto: imago images/CHROMORANGE

Fotografen missbrauchen Aufnahmen zu diesem Zweck

Catling könne zwar nicht für Mitarbeiter jedes einzelnen Kreuzfahrt-Schiffes sprechen. Doch einige Fotografen, die er an Bord kennengelernt hätte, würden die Fotos mit sadistischer Freude zweckentfremden.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Frau kämpft im Krankenhaus gegen das Coronavirus – währenddessen wird ihrem Welpen DAS angetan

Coronavirus: Schweden lässt alles offen – mit dramatischen Folgen

Coronavirus aktuell: Gastro-Schock! Söder mit düsterer Prognose für Restaurants und Bars ++ RKI zerstört alle Sommer-Hoffnungen

-------------------------------------

Sie würden aus den aussortierten Bildern einzelne auswählen, um sie anschließend in ein Sammelalbum mit dem Titel „Minger of the Week“ zu kleben. „Ich bin mir sicher, ob ich nicht ins Detail gehen muss, welche Art von Bildern es in diese Sammelalben schafften. Aber wenn Sie mit dem Begriff 'Minger' vertraut sind, dann verstehen Sie, dass die Fotos alle von der weniger schmeichelhaften Sorte waren“, zitiert der „Express“ aus dem Buch.

Zur Erklärung: „Minger“ bedeutet frei übersetzt so etwas wie „Hackfresse“, meint im umgangssprachlichen Gebrauch eine unattraktive Person. (ak)