Kreuzfahrt: Von wegen leere Schiffe! DARUM sind SIE immer noch an Bord

Seit der Corona-Krise ist es auf den Kreuzfahrtschiffen ruhig geworden. Sie stehen nun in den Häfen. Weltweit sind fast alle Passagiere von Bord gegangen. Ob es dieses Jahr überhaupt noch zu einer Kreuzfahrt kommen wird, weiß noch niemand.

„Das war schon einmalig, innerhalb einer Woche alle Gäste heimzutransportieren, vom Schiff zum Airport und nach Hause. Und alle gesund", sagt Hansjörg Kunze der Süddeutschen Zeitung. Er ist Kommunikationschef bei Aida Cruises. Für ihn ist es eine große Erleichterung, dass er und sein Team alle 14 Schiffe der Reederei so schnell leer bekommen haben. Und auch wenn gerade keine Kreuzfahrt ansteht: So wirklich leer sind die Schiffe nicht!

Kreuzfahrt: Hunderttausende Menschen noch auf Schiffen

Kunze schätzt, dass etwa Tausende Crewmitarbeiter noch alleine auf den Schiffen sind. Für viele ist die Rückreise wegen der Corona-Krise nämlich extrem schwierig geworden. Für manche seien sie sogar unmöglich. „Die einen würden lieber schnell nach Hause kommen, die anderen möchten, aus gesundheitlich-hygienischen Gründen, lieber an Bord bleiben" , berichtet Junze der Süddeutschen Zeitung.

Für viele Mitarbeiter sind die Schiffe außerdem zu einem sicheren Ort geworden. Wenn alle gesund sind, kann man sich auf ihnen nämlich gut vor dem Coronavirus schützen. Die US-Küstenwache schätzt, dass vor zwei Wochen noch rund 93.000 Crewmitglieder an Bord von Kreuzfahrtschiffen waren - und dass allein in US-amerikanischen Gewässern. Wie viel Personal sich weltweit noch auf Kreuzfahrtschiffen befindet, ließe sich nur schwer sagen.

Viele Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht anlegen

Viele Kreuzfahrtschiffe stehen jedoch vor einem großen Problem: Denn viele Länder verweigern den Schiffen an Land zu gehen. Viele Kreuzflotten liegen daher jetzt rund um den Globus verteilt offshore vor Anker. Die meisten stehen dabei in US-amerikanischen Gewässern. Einige Schiffe aus Europa versammeln sich aber auch um die kanarischen Inseln, um Kreta oder auch in kleinen Häfen in Nord- und Ostsee.

Auch in Deutschland ist die Lage kompliziert. Die Bundespolizei darf zwar Menschen aus Mitgliedstaaten der EU an Land lassen, doch ob diese danach in Quarantäne gehen müssen, ob sie auf Covid-19 getestet werden sollen oder heimreisen dürfen, ist weiterhin unklar. Maya Schwiegershausen-Güth von der Gewerkschaft Verdi sagt der Süddeutschen Zeitung dazu: „Klar ist, dass die Fürsorgepflicht beim Arbeitgeber liegt".

Immer mehr Reedereien sagen Kreuzfahrten ab. (Symbolfoto) Foto: imago images/CHROMORANGE

Die meisten Crewmitglieder kommen außerdem über Personalagenturen auf die Kreuzfahrtschiffe. Diese sind vertraglich dazu verpflichtet für die An- und Abreise der Arbeiter zu sorgen, so Schwiegershausen-Güth. Die Verträge des Personals enden üblicherweise nach neun Monaten. Wenn diese nun frühzeitig enden würden, müssten die Arbeitgeber den Lohn weiter zahlen. Verdi und die Internationale Transportarbeiter-Föderation ITF haben daher jetzt Vertragsverlängerungen von 30 Tagen ausgehandelt.

Unternehmen versuchen Normalität herzustellen

Reedereien versuchen währenddessen das Leben auf den Kreuzfahrtschiffen so angenehm wie möglich für ihre Crewmitglieder zu gestalten. So stellen Aida und Hapag-Lloyd Cruises (HL Cruises) beispielweise kostenloses Wlan bereit. Auf den Schiffen von Aida darf auch das Fitnesstudio genutzt werden. Das Personal muss jedoch auch auf den Schiffen Sicherheitsabstände zueinander einhalten. Die Mitarbeiter wohnen daher in den Gästekabinen und essen in großen Restaurants.

Das sind die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt:

Symphony of the Seas (6800 Passagiere)

Costa Smeralda (6200)

MSC Bellissima (5700)

Harmony of the Seas (5479)

Oasis of the Seas und Allure of the Seas (5400)

MSC Grandiosa (4900)

MSC Meraviglia (4488)

Doch der Alltag auf den Schiffen sei nicht immer so entspannt und friedlich. Das Personal musste nämlich auch viele kritische Situationen meistern, als viele Reisen abgesagt wurden. Aida bietet seinen Crewmitgliedern daher auch psychologische Betreuung an, damit die schweren Situationen besser verarbeiten können. (kf)