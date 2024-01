Kreuzfahrt: Dieses Wort darfst du an Bord nicht sagen – Crew geht sofort dazwischen

Dieser Passagier hat seine Zeit genutzt und sich auf eine abenteuerliche Kreuzfahrt begeben. Er ist an Bord der „Ultimate World Cruise“ der Reederei Royal Caribbean, die neun Monate lang über die Meere schippern wird. Auf TikTok teilt er seine Reise und kann sich mittlerweile über eine Million Follower freuen.

Besonders ein Video ist für zukünftige Passagiere wichtig. Darin fasst er zusammen, was er in seiner Zeit gelernt hat. Und Achtung: Anscheinend gibt es eine Sache, die man an Bord nicht sagen darf.

Kreuzfahrt: Verbotenes Thema?

„Hier ist eine ganze Liste von Dingen, die ich lernte über Kreuzfahrten“, startete der junge Mann sein Video auf TikTok. Nach bereits 18 Nächten an Bord scheint er so einiges zu berichten zu haben. Vor allem über einen Punkt ist er irritiert. „Wer kann denn sowas wissen“, fragte er sich, sichtlich verwundert. „Ich wusste es nicht“.

Es geht um die berühmt-berüchtigte Titanic. Ist das ein geheimes Zauberwort? Als der junge Amerikaner im Speisesaal das gesunkene Schiff erwähnte, gab es eine Totenstille. „Ich habe vor einem ganzen Saal voller Leute beim Mittagessen darauf hingewiesen, dass unser Schiff nur 100 Fuß länger als die Titanic sei. Nachdem ich das gesagt habe, war es plötzlich totenstill.“ Kellner schnappten wohl nach Luft und Besteck wurde auf den Tischen fallen gelassen. Offenbar darf man die Titanic nicht ansprechen, schlussfolgerte der Passagier.

Stimmt das wirklich?

Wilde Diskussionen brachen daraufhin aus. Viele User teilten ihre Meinung über das offenbar verbotene Wort. „Meine Mutter sagte mir, dass das Wort ‚Titanic‘ an Bord gleichbedeutend mit dem Schreien ‚Bombe‘ an einem Flughafen sei“, berichtete eine Userin.

Andere haben durchaus Verständnis für die Reaktionen der Crew, schließlich seien viele abergläubig und das Erwähnen der Titanic sei ein schlechtes Omen.

Mehr als fünf Millionen Menschen haben das Video bereits gesehen. Ihnen zumindest wird dieser peinliche Moment an Bord eines Kreuzfahrtschiffes so schnell nicht passieren. Das sollte man sich merken!