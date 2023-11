Kreuzfahrt: Was haben sich die Passagiere nur gedacht? DIESE Katastrophen bleiben unvergessen

Wer sich bei seiner Urlaubsreise für eine Kreuzfahrt entscheidet, dem ist meist nach Erholung, absoluter Entspannung und Erkundungstouren an neuen Orten zumute. Diese Passagiere hatten jedoch anderes vor und sind mit ihren skurrilen Aktionen an Bord in die Geschichte der Kreuzfahrt eingegangen.

Die meisten Urlauber entscheiden sich bei ihrer Reise mit dem Ozeanriesen für das Schwimmen im Pool und gemütliche Sonnenstunden an Deck, oder genießen einfach die frische Meeresluft gepaart mit einem phänomenalen Ausblick. Doch einigen scheint das Unterhaltungsprogramm der Crew nicht zu reichen, sodass sie selbst Hand anlegen und mit verrückten Aktionen die Stimmung an Bord aufmischen müssen. Diese drei Aktionen haben sich Passagiere an Bord von, Aida, Mein Schiff und Co. erlaubt, die wohl keiner für möglich gehalten hätte.

Das sind die verrücktesten Kreuzfahrt-Geschichten aller Zeiten

Im Jahr 2019 nutze ein Mann die gewaltige Höhe der „Symphony of the Seas“, die vielen auch als eins der größten Kreuzfahrt-Schiffe der Welt bekannt ist, um seinen Mut zu beweisen. Von Deck 11, knapp 35 Meter über der Wasseroberfläche, sprang er voller Absicht ins offene Meer. Trotz der Einschätzung von Experten, dass dieser Sprung sein Ende hätte bedeuten können, überlebte der Mann den halsbrecherischen Sprung nahezu unverletzt. Doch das war noch lange nicht alles!

Auch ein weiterer Passagier wollte sich die Weiten des offenen Meers, das ihm zu Füßen lang, zu Nutze machen. Allerdings nicht um sich rein zu stürzen, sondern um sich sein Abendessen zu angeln. Das Skurrile daran? Er hat es tatsächlich geschafft einen Fisch zu angeln und an Bord zu ziehen. Wie es mit dem Meerestier weitergegangen ist, bleibt jedoch ein Rätsel.

Doch auch andere Passagiere kommen auf verrückte Ideen. Ein weiterer Kreuzfahrt-Gast beschloss kurzum sich in den Crewbereich des Schiffes zu schleichen und vor dort aus den Anker zu lösen. Was nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das aller weiteren Menschen an Bord hätte gefährden können, blieb glücklicherweise erfolglos.