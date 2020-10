Kreuzfahrt: Veranstalter hat DIESE dringende Warnung – „Branche kämpft um ihre Existenz“

Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Die Corona-Pandemie hat die Kreuzfahrt-Branche hart getroffen. Erst in den letzten Wochen trauen sich die Anbieter Schritt für Schritt, wieder Fahrten in Nordeuropa oder dem Mittelmeer anzubieten.

Doch damit sind die Probleme nicht behoben – ganz im Gegenteil. Die Lage ist offenbar so drastisch, dass sich der Chef eines Kreuzfahrt-Unternehmens sogar mit einem Brief an die Bundesregierung gewandt hat und darin um Hilfe bittet.

Kreuzfahrt: Veranstalter schreibt Brief an Bundesregierung

Michael Thamm ist Chef von „Costa Crociere“, einem Kreuzfahrt-Unternehmen, das unter anderem auch Reisen auf Schiffen von „Aida“ anbietet. In einem Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn (40, CDU) und Außenminister Heiko Maas (54, SPD) findet er deutliche Worte zum Zustand seiner Branche.

Der Chef eines Kreuzfahrt-Unternehmens bittet die Bundesregierung mit einem Brief um Hilfe in der Corona-Krise. (Symbolbild) Foto: imago images / Eibner Europa

„Die deutsche und internationale Kreuzfahrt-Branche kämpft um ihre Existenz“, heißt es in dem Schreiben, dass der „Bild“ vorliegt. „Über 80 Prozent unserer Mitarbeiter sind zurzeit in Kurzarbeit. Wir können unser Unternehmen nur dann erhalten, wenn es uns gelingt, wieder Einnahmen durch Kreuzfahrtgäste zu generieren.“

Gehen bei der Kreuzfahrt-Branche bald die Lichter aus? Foto: imago images / Independent Photo Agency

Das fordert Michael Thamm

Thamm fordert beispielsweise, dass vor Reisen in Risikogebieten nicht mehr gewarnt werden, wenn auf den betreffenden Kreuzfahrtschiffen klare Sicherheitskonzepte vorliegen.

Zudem sollen die Kanaren beim anhaltenden positiven Corona-Trend nicht mehr als Risikogebiet gelten. (at)